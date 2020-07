Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το παρακράτος υπάρχει και είναι της ΝΔ – Τι αποκάλυψε η ΕΥΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτική αναφορά στις αποκαλύψεις της ΕΥΠ κάνουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τονίζουν ότι το παρακράτος υπάρχει και είναι της ΝΔ.

Αναλυτική αναφορά στις αποκαλύψεις της ΕΥΠ κάνουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τονίζουν ότι το παρακράτος υπάρχει και είναι της ΝΔ.

«Κάποιοι έσπευσαν να δημοσιεύσουν αποσπασματικά και επιλεκτικά συνομιλίες, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη για το τι ακριβώς εξάρθρωσε και έστειλε στη δικαιοσύνη η ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρουν πηγές από την Κουμουνδούρου και συμπληρώνουν: «Η ΝΔ έσπευσε φυσικά να μιλήσει για παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για να προλάβει να συσκοτίσει την υπόθεση γνωρίζοντας πολύ καλά το περιεχόμενο. Όπως λέει και η παροιμία όμως, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Τις τελευταίες μέρες είδαν το φως τις δημοσιότητες αποκαλύψεις που αποδεικνύουν ότι τελικά το παρακράτος που ο ΣΥΡΙΖΑ εξάρθρωσε όχι μόνο δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκτός από μαύρο ήταν και βαθύ γαλάζιο...».

Πιο αναλυτικά οι ίδιες πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν:

Οι καταγραφές της ΕΥΠ, αποκαλύπτουν ένα παρακρατικό τρίγωνο. Στη μία του κορυφή βρίσκονται πολιτικοί. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από το περιβάλλον του Ανδρέα Λοβέρδου, μαζί με τον διευθυντή του επαγγελματικού του γραφείου και πρώην υπουργούς της ΝΔ. Στη δεύτερη κορυφή βρίσκονται ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ (ακόμη και μέλη της ηγεσίας), δικαστικοί και Αρεοπαγίτες. Στην τρίτη κορυφή είναι ποινικοί και καταζητούμενοι που συχνά βρίσκονται και σχεδιάζουν με τους υπόλοιπους που τυγχάνουν διώκτες τους. Στις δραστηριότητες του παρακράτους είναι το trafficking, το στήσιμο δικών και η «τακτοποίηση» δικαστικών εκκρεμοτήτων που έχουν μιντιάρχες που τυγχάνει να είναι πολιτικοί και οικονομικοί χορηγοί της ΝΔ, μεταθέσεις αστυνομικών, εκβιασμοί επιχειρηματιών στους οποίους στέλνεται ως τιμωρία το ΣΔΟΕ και η Αστυνομία για να συνετιστούν, κομπίνες με ΦΠΑ και άλλα πολλά. Η πιο ανατριχιαστική καταγραφή είναι αυτή που αφορά την προώθηση μικρού κοριτσιού σε πρώην υπουργό της ΝΔ. Ο ίδιος υπουργός φέρεται να στήνει απάτες με το κύκλωμα και να συμμετέχει σε εκβιασμούς. Πρώην Υπουργοί της ΝΔ, συναντιούνται συχνά με τα μέλη της ομάδας, δειπνούν, τους προσκαλούν μέσα στη Βουλή και μαζί τους κανονίζουν διάφορα θέματα. Ο εγκέφαλος του κυκλώματος εμφανίζεται ως συνεργάτης πρώην υπουργού της ΝΔ και νυν βουλευτή, ο οποίος έχει αναλάβει χρέη στον Τομέα Δικαιοσύνης της ΝΔ με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα μέλη του κυκλώματος , μιλούν άμεσα ή έμμεσα με Αρεοπαγίτες και τους δίνουν οδηγίες για το τι θα κάνουν σε διάφορες υποθέσεις που τους αφορούν. Φαίνεται πως υποθέσεις μεγάλων «πελατών» που εξετάζονται στον Άρειο Πάγο κατευθύνονται σε συγκεκριμένους δικαστές. Άλλοι ανώτατοι δικαστικοί γράφουν δικόγραφα ή απολογητικά σημειώματα για το κύκλωμα κάνοντας δουλειά part time για το παρακράτος. Σε δύο περιπτώσεις καναλαρχών, ακούγονται να λένε πως θα τους απαλλάξουν, πράγμα που όπως προκύπτει εκ των υστέρων έγινε. Οι χρηματισμοί τους αναφέρονται ως «γλυκά» ή «σοκολατάκια» στις συνομιλίες. Για αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία έχει πως πρόσφατα, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, ανέφερε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής την ύπαρξη αυτού του κυκλώματος και την ανησυχία της για την έρευνα που δεν έχει προχωρήσει, αλλά η ΝΔ, αντί να ρωτήσει την Εισαγγελέα για τους επίορκους του παρακράτους που σχετίζονται με το χώρο της, προτίμησε να κάνει φέιγ βολάν τις παράνομες μαγνητοφωνήσεις του κ. Μιωνή. Από το 2016 και 2017 που η ΕΥΠ παρέδωσε τις καταγεγραμμένες συνομιλίες στην Εισαγγελία, δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά εξέλιξη και καμιά ανακριτική πράξη η έρευνα για τους ανώτατους δικαστές που συνομιλούν στις καταγραφές της ΕΥΠ. Κάποιοι έσβησαν τον κοριό και ίσως ενημέρωσαν τους πρωταγωνιστές. Μια ακόμη απόδειξη για την ύπαρξη του γαλάζιου παρακράτους.