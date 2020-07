Πολιτισμός

Καλοκαιρινό Bazaar Ρούχων των “Φίλων της Μέριμνας”

Μια γιορτή προσφοράς που έγινε επιτυχημένος θεσμός, με στόχο να στηρίζει τους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Φίλοι της Μέριμνας», επαναλαμβάνεταιγια 4η χρονιά φέτος.

H «Μέριμνα», σωματείο-μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» παρέχει δωρεάν υπηρεσίες τόσο σε σοβαρά άρρωστα παιδιά, όσο και σε παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν το πένθος ή μια αναπάντεχα τραυματική απώλεια.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και συνέχειας των δράσεων και των προγραμμάτων της διοργανώνει μια τριήμερη γιορτή προσφοράς. Πρόκειται για το 4ο Καλοκαιρινό Bazaar Ρούχων, που θα πραγματοποιηθεί, από 9/7 έως 11/7, στο Πολεμικό Μουσείο, Ριζάρη 2, στην Αθήνα.

Εκεί, σε έναν πραγματικά ιδιαίτερο χώρο, θα βρείτε μοναδικές ευκαιρίες σε καλοκαιρινά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, για όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις, προκειμένου να ανανεώσετε τη γκαρνταρόμπα σας, αλλά και να διαλέξετε εκλεκτά δώρα για φίλους και γνωστούς.

Η πρόσκληση

Στο φετινο? Καλοκαιρινο? Bazaar Ρου?χων, που θα πραγματοποιηθει?, μεταξυ? 9/7 - 11/7, στο Πολεμικο? Μουσει?ο, Ριζα?ρη 2, στην Αθη?να, θα διατεθου?ν ρου?χα απο? το stock του 2019 σε απι?στευτα χαμηλε?ς τιμε?ς.

Μπορει?τε να κα?νετε τις καλοκαιρινε?ς αγορε?ς σας με ασφα?λεια, και να βρει?τε ευκαιρι?ες σε ρου?χα, παπου?τσια, τσα?ντες, αξεσουα?ρ, κοσμη?ματα, φουλα?ρια.

Οι Φι?λοι της Με?ριμνας σας περιμε?νουν για να ανακαλυ?ψετε γυναικει?α και αντρικα? ει?δη σε πολυ? καλη? κατα?σταση.

Πε?μπτη 9 Ιουλι?ου 3μ.μ. - 6 μ.μ.

Παρασκευη? 10 Ιουλι?ου 11π.μ. - 6μ.μ. και

Σα?ββατο 11 Ιουλι?ου 11π.μ. - 6μ.μ.

Ο?λα τα ε?σοδα της εκδη?λωσης θα διατεθου?ν για τα προγρα?μματα της «Με?ριμνας», που αφορου?ν στην παροχη? δωρεα?ν υπηρεσιω?ν το?σο σε σοβαρα? α?ρρωστα παιδια?, ο?σο και σε παιδια? και τις οικογε?νειε?ς τους που αντιμετωπι?ζουν το πε?νθος η? μια αναπα?ντεχα τραυματικη? απω?λεια.

Οι «Φίλοι της Μέριμνας» είναι μέλος της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί»

Προ?σβαση:

Μετρο?: Σταθμο?ς «Ευαγγελισμο?ς

Parking Polis

Επικοινωνι?α:

«Φι?λοι της Με?ριμνας»:καθημερινα? 9.30-17.00,Τηλ. 210 6842833, info@friendsofmerimna.gr