Πολιτική

Μηταράκης: ορατή πλέον η αποσυμφόρηση των νησιών

Στους στόχους και τις προτεραιότητες της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης αναφέρεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε άρθρο του στον "Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής" με ευκαιρία τη συμπλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης.

Ο κ. Μηταράκης κάνει λόγο για «μια ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική με στρατηγικούς στόχους τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες». Οι αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 51% από την αρχή του χρόνου και 93% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ, όπως επισημαίνει, είναι «ορατή, πλέον, αποσυμφόρηση των νησιών».

Η έκδοση αποφάσεων ασύλου έχει αυξηθεί κατά 80%, οι εκκρεμείς αποφάσεις έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από τις 100.000, καθώς έφτασαν στα επίπεδα των εκκρεμοτήτων του Αυγούστου του 2019, συνεχίζει ο κ. Μηταράκης. Κατά 22% έχουν μειωθεί οι διαμένοντες στις δομές των νησιών από την αρχή της χρονιάς και περίπου 17.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα.

Προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υπουργείου, εξηγεί ο κ. Μηταράκης. Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα "ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ" και το σύστημα ελέγχου στις δομές και τα ΚΥΤ. Τα νέα κλειστά κέντρα θα έχουν περίφραξη στον εξωτερικό χώρο, πύλες εισόδου, ηλεκτρονικές κάρτες εισόδου με έλεγχο δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εντός του 2020 θα ξεκινήσει και η λειτουργία των νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών στην Κω, τη Λέρο και τη Σάμο, καταλήγει ο κ. Μηταράκης.