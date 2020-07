Κοινωνία

Πού θα “χτυπήσει” η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φθινοπωρινό το σκηνικό με ισχυρές βροχές και χαλάζι. Ποιες περιοχές θα πληγούν.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά της χώρας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Βροχές και καταιγίδες, με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς επίσης με αυξημένη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται και την Τρίτη.

Πιο αναλυτικά, αύριο βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς, της Κεντρικής Μακεδονίας και στις Σποράδες. Τα φαινόμενα, που τοπικά θα είναι έντονα και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τις μεσημεριανές ώρες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 36, στην Ήπειρο από 15 έως 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου 18 έως 34 βαθμούς, και στα νησιά του Αιγαίου από 17 έως 33 βαθμούς αλλά στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη οι μέγιστες δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά από αργά το απόγευμα θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση στα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και από τις μεσημεριανές ώρες βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με σημαντική πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε μέτριους 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ισχυρούς 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται τοπικά να είναι έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από τις απογευματινές ώρες στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.