Κοινωνία

Θρίλερ με υπόθεση ομηρίας στο Ηράκλειο

Τέλος συναγερμού για την ομηρία σε εταιρία. Αιμόφυρτος απομακρύνθηκε από το σημείο ο αλλοδαπός δράστης.

Έληξε η υπόθεση ομηρίας που διήρκησε περίπου μία ώρα στο Ηράκλειο, με τον αλλοδαπό που κρατούσε όμηρους εργαζόμενους εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα Εστία για τους πρόσφυγες.

Ο αλλοδαπός δράστης σύμφωνα με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου κράτησε τους εργαζόμενους κλεισμένους μέσα στα γραφεία της εταιρείας, ενώ αποτέλεσμα της συντονισμένης επιχείρησης που στήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις να ακινητοποιήσουν τον αλλοδαπό ο οποίος, μεταφέρεται αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.