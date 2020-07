Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Κυρίαρχος ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρωινή ζώνη

Η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, διατήρησε την πρωτιά της για άλλη μια χρονιά.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, η πιο σταθερή αξία της πρωινής ζώνης, συνέχισε και τη φετινή σεζόν την εντυπωσιακή του πορεία στον ΑΝΤ1, η οποία μετρά 29 ολόκληρα χρόνια!

Σε μια χρονιά με καταιγιστικά γεγονότα, το τηλεοπτικό κοινό τον εμπιστεύτηκε για την ενημέρωσή του και του έδωσε, και πάλι, την πρώτη θέση στον πίνακα της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα από τις 16.09.2019 έως και τις 03.07.2020, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» διατήρησε την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής της, με μέσο όρο τηλεθέασης 19,8%, και με 3,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή σημείωσε υψηλές επιδόσεις τόσο στα γυναικεία όσο και τα ανδρικά κοινά, κλείνοντας με μέσο όρο 20,5% στους άνδρες 25-44 και 22,3% στις γυναίκες 45-54.

Με ισχυρή παρουσία σε όλα τα μεγάλα και μικρά γεγονότα της ειδησεογραφίας, ο Γιώργος Παπαδάκης και η δημοσιογραφική του ομάδα έφεραν και φέτος, με αξιοπιστία, στο προσκήνιο τα θέματα της επικαιρότητας, κατέγραψαν με αντικειμενικότητα και ανέδειξαν με αποτελεσματικότητα όλα όσα απασχόλησαν τους πολίτες.