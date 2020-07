Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες για την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας.

Άστατος προβλέπεται να είναι την Τρίτη ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία όπου από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα μεταφερθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη. Τις πρώτες πρωινές ώρες το κύμα κακοκαιρίας θα είναι κατά τόπους έντονο στη Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ενισχυμένοι, οι οποίοι στα πελάγη το βράδυ θα φτάσουν ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει ήπιες μεταβολές.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος και κατά περιόδους νεφελώδης, ενώ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές, έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ θα ενισχυθούν και η έντασή τους θα φτάσει τα 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος και κατά περιόδους νεφελώδης, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά , ενώ από το μεσημέρι και μετά θα μεταφερθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Σταδιακή βελτίωση, ωστόσο, αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ισχύ 3 έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα ενισχυθούν σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ βαθμιαία θα ενισχυθούν και από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στην Ήπειρο η ελάχιστη αναμένεται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός αναμένεται άστατος και κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες, ενώ τα φαινόμενα θα γίνουν αισθητά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο. Βελτίωση αναμένεται ωστόσο από το βράδυ της Τρίτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ τη νύχτα θα ενισχυθούν και θα φτάσουν στις Σποράδες τα 6 με τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν ασθενείς νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν δυτικοί με ισχύ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπεται την Τετάρτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός, εκτός από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όταν θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο η ένταση τους θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.