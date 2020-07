Κόσμος

Κορονοϊός – Ισραήλ: νέο μίνι lockdown λόγω έξαρσης των κρουσμάτων

«Λουκέτο» σε μπαρ, νυχτερινά κέντρα, γυμναστήρια κι αίθουσες εκδηλώσεων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επέβαλε ξανά σήμερα μια σειρά περιορισμών για να καταπολεμήσει την αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και αποφάσισε να κλείσει άμεσα τα μπαρ, τα νυκτερινά κέντρα, τα γυμναστήρια και τις αίθουσες εκδηλώσεων, μετέδωσε το ισραηλινό ραδιόφωνο.

Στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, κατά την οποία αποφασίσθηκαν αυτά τα μέτρα, ο πρωθυπορυγός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ έπρεπε να αντιστρέψει την πορεία του στην κρίση του κορονοϊού για να αποφύγει ένα ευρύτερο lockdown.