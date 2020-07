Αθλητικά

Παναθηναϊκός: υπογράφει ο Φραν Βέλεθ

Την Τρίτη πέφτουν οι υπογραφές για την απόκτηση του Ισπανού στόπερ.

Από τη 10η Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός έχει υπογράψει (δεσμευτικό) προσύμφωνο με τον Φραν Βέλεθ για συμβόλαιο έως το 2023 και πλέον έφτασε η ώρα και των τελικών υπογραφών κι ανακοινώσεων της μεταγραφής του στο «τριφύλλι».

Ο Ισπανός στόπερ (που από την 1η Ιουλίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των «πράσινων» στο «Γ. Καλαφάτης») θα δώσει το «παρών» αύριο (Τρίτη 07/07) το μεσημέρι στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για να υπογράψει το τελικό συμβόλαιό του με τους «πράσινους», να βγάλει τις πρώτες... φωτογραφίες κι ακολούθως να ανακοινωθεί κι επίσημα από την ομάδα, μαζί με τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο λόγος της μικρής καθυστέρησης στις τελικές υπογραφές με τον Βέλεθ, είχε να κάνει με το ιδιαίτερα «φορτωμένο» πρόγραμμα του ατζέντη του, ο οποίος είχε ζητήσει λίγες ημέρες μέχρι να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει δύο άλλες μεταγραφές σε ομάδες της ισπανικής αγοράς.