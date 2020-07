Κοινωνία

Βαρύς ο φόρος αίματος στην Αττική τον Ιούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή του, είχαμε κι εκατοντάδες τραυματισμούς.

Δεκαοκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα και 564 τραυματίστηκαν συνολικά (17 σοβαρά και 547 ελαφρά) σε 460 ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Ιούνιο 2020, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή του λεκανοπεδίου, βεβαιώθηκαν 22.007 παραβάσεις από τις οποίες οι 850 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

- 511 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος

- 2.772 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

- 246 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

- 414 για χρήση κινητού τηλεφώνου

- 433 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

- 1.446 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

- 51 για επικίνδυνους ελιγμούς