Βίντεο – σοκ: κεραυνός χτυπάει ποδοσφαιριστή μέσα σε γήπεδο

Εμβρόντητοι όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο τον είδαν να σωριάζεται στο χορτάρι.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής προπόνησης όταν κεραυνός «χτύπησε» 16χρονο τερματοφύλακα την ώρα της προθέρμανσης.

Πρόκειται για τον Ιβάν Ζαμπορόφσκι της Ζνάμια Τρούντα, ομάδας της τρίτης κατηγορίας της Ρωσίας ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με εκτεταμένα εγκαύματα.

Με βάση τα λεγόμενα του γενικού διευθυντή της ομάδας, η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση καθώς το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο εντός 8 λεπτών ενώ οι γιατροί τονίζουν ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές προσθέτοντας ότι «αν ήταν σε εξέλιξη καταιγίδα με κεραυνούς δεν θα είχαμε ξεκινήσει την προπόνηση».