Ταινία για τη ζωή του “πέμπτου μέλους” των Beatles

Ο Επστάιν ανακάλυψε τους Beatles – στην πραγματικότητα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον ανέφερε ως «πέμπτο Beatle» - και υπέγραψαν συμβόλαιο μαζί του το 1961. Εργάστηκε επίσης με μουσικούς καλλιτέχνες όπως οι Gerry and the Pacemakers και η Cilla Black και βοήθησε στην προώθηση μουσικών όπως οι Jimi Hendrix, The Who, Cream και Pink Floyd.

Ο βραβευμένος με πολλά Grammy, Τζόνας Άκερλαντ, θα σκηνοθετήσει τη βιογραφική ταινία «Midas Man» για τη ζωή του μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επστάιν.

Η ταινία περιγράφεται ως «μια συναισθηματική, πνευματώδης, ειλικρινής ιστορία για τη χαρά της επιτυχίας και τις τρομακτικές πιέσεις του απερίγραπτου κινδύνου και της ανεκπλήρωτης επιθυμίας» σε δήλωση των παραγωγών, Τρέβορ Μπίτι και Τζέρεμι Τσάτερτον της Trevor Beattie Films και Κέβιν Πρόκτορ και Πέρι Τρέβερς του StudioPOW.

Ο Μπίτι δήλωσε ότι ο Άκερλαντ έχει«καρδιά rock and roll» και «κατανοεί τη μουσική και τη μουσική βιομηχανία».

Ο Σουηδός Τζόνας Άκερλαντ, σκηνοθέτης μουσικών βίντεο και ταινιών, σεναριογράφος και ντράμερ δήλωσε ότι η ιστορία του Μπράιαν Επστάιν έχει όλα όσα ψάχνει σε μια ιστορία. « Το όραμά του ήταν εκπληκτικό, δημιούργησε μια κουλτούρα που δεν υπήρχε. Η ταινία μοιάζει περισσότερο με περιπλάνηση στο μυαλό του Μπράιαν και δεν αφορά το πώς το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο χρονολογικά. Θέλω να τον επαναφέρω στη ζωή» τόνισε.

Ο Άκερλαντ σκηνοθέτησε αρκετές μεγάλου μήκους ταινίες, όπως το «Polar» με πρωταγωνιστές τους Μαντς Μίκελσεν και Βανέσα Χάτσενς και και το «Lords of Chaos» με πρωταγωνιστές τους, Έμορι Κόεν και Ρόρι Κάλκιν, οι οποίες έκαναν πρεμιέρα στο Sundance Film Festival.