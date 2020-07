Κοινωνία

Εξπρές Σάμινα: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου

Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, με τον Δήμαρχο Πάρου.

Να υπάρξουν άμεσες ενέργειες έτσι ώστε να προστατευτεί κατ’ αρχήν το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου του “Εξπρές Σάμινα”, αποφασίστηκε σε συνάντηση που είχε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, με τον Δήμαρχο της Πάρου, Μάρκο Κωβαίο.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Πλακιωτάκης έκανε την εξής δήλωση: «Είχαμε μία χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση με τον Δήμαρχο Πάρου, για ένα ζήτημα που ταλανίζει και απασχολεί την τοπική κοινωνία και αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού τα τελευταία 20 χρόνια. Αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες ενέργειες έτσι ώστε να προστατευτεί κατ’ αρχήν το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ παραλλήλως εκκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου του “Εξπρές Σάμινα”».