Κορονοϊός – Ρωσία: χιλιάδες κρούσματα και νέα εκατόμβη θυμάτων τις τελευταίες 24 ώρες

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα στη Ρωσία έχουν αναρρώσει το 66% όσων έχουν μολυνθεί από κορονοϊό.

Ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο ανήλθε στις 6.611, ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπή για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι επί μια εβδομάδα η ημερήσια ποσοστιαία αύξηση των κρουσμάτων δεν υπερβαίνει το 1%, ενώ για 11η μέρα τα κρούσματα δεν υπερέβησαν τις 7.000.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφθασε τις 687.862, ενώ τα ενεργά κρούσματα φθάνουν τις 223.237.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 135 θάνατοι εν σχέσει με τους 134 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα, ενώ συνολικά έχουν χάσει την ζωή τους 10.296 άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,49% του συνολικού αριθμούς των κρουσμάτων.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, πήραν εξιτήριο 3.579 ασθενείς, ενώ συνολικά έχουν αναρρώσει 454.329 που είχαν διαγνωσθεί με κορονοϊό. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα στη Ρωσία έχουν αναρρώσει το 66% των μολυσθέντων από κορονοϊό.