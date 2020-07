Πολιτική

Τσαβούσογλου: Διάλογο με την Ελλάδα, όπως κάναμε το 1976 για το Αιγαίο

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Τούρκου ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσασβούσογλου, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για διάλογο και προκάλεσε εντύπωση πως έδωσε ως παράδειγμα το “πάγωμα” των γεωτρήσεων στο Αιγαίο το 1976, με το Σύμφωνο της Βέρνης.

Όπως μεταδίδει o “Ελεύθερος Τύπος”, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Έχουμε και τα δικαιώματα γεώτρησης μας στην υφαλοκρηπίδα μας, αυτό είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Όμως, είμαστε έτοιμοι για διάλογο και με την Ελλάδα και με όλες τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου, εκτός από τους Ελληνοκύπριους. Όπως ξέρετε, με την Ελλάδα, με διαπραγματεύσεις είχαν παρθεί αποφάσεις για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο. Σας μιλάω για το 1976».

Κατά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε πως «Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ευελιξία για να μην αυξηθεί η ένταση. Το έχουμε πει. Και ο Πρόεδρος Ερντογάν το έχει πει στον Μητσοτάκη στη συνάντηση τους. Και με την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία, είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί ο διάλογος».

Ο Μπορέλ, από την πλευρά του, εξέφρασε την υποστήριξη της Ε.Ε στην Λευκωσία, λέγοντας «H Κύπρος δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία, όμως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ε.Ε και έχει πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη. Ψάχνουμε τρόπο επίλυσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Κι εμείς αυτό συζητήσαμε να ξεκινήσουν συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η Ε.Ε θα προσπαθήσει να βοηθήσει στη διανομή των εσόδων από τον πλούτο των υδρογονανθράκων ανάμεσα στις δυο πλευρές».