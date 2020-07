Κοινωνία

Χειροπέδες σε αστυνομικό για συμμετοχή σε κύκλωμα χρυσοθήρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συλληφθέντες είχαν σκάψει σε εκατοντάδες σημεία, προκειμένου να βρουν λίρες και χρυσό που είχαν θαφτεί στην Κατοχή.

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Ο υψηλόβαθμος αστυνομικός πέρασε τη πύλη των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί. Η πρωτοφανής υπόθεση στη βόρεια Ελλάδα, που ξετυλίχθηκε με τη σύλληψη του αξιωματικού την προηγούμενη εβδομάδα, έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς όπως λένε πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., «είχε σκάψει όλον τον νομό ψάχνοντας λίρες και χρυσό».

Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξης Κούγιας, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι «πρόκειται για μια παραφουσκωμένη υπόθεση, ομολόγησε ότι έψαχνε για χρυσό αλλά πουθενά στη δικογραφία δεν φαίνεται ότι βρήκε κάτι ποτέ».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο αστυνομικός φέρεται να έχει σκάψει σε εκατοντάδες σημεία στην βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να βρει χρυσό η θησαυρούς που την εποχή της Κατοχής.

Πιο συγκεκριμένα κατηγορείται για:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

αρχαιοκαπηλία σε βαθμό κακουργήματος

οπλοκατοχή ( δυο ο?πλων)

πλαστογραφία διαβατηρίων σε βαθμό κακουργήματος

λαθρεμπόριο τσιγάρων σε βαθμό κακουργήματος

Ο ίδιος φέρεται να αποδέχεται μόνο την κατοχή των τσιγάρων, που ήταν 200 κούτες, αλλά τις είχε αγοράσει για ιδία χρήση, σύμφωνα με τον κ. Κούγια.

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και άλλοι αστυνομικοί, σε μια ογκωδέστατη δικογραφία 5.500 σελίδων.

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ενέχεται σε τουλάχιστον 70 παράνομες ανασκαφές – έρευνες για την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων αντικειμένων ή θησαυρών, ενώ ως “εγκέφαλος” φέρεται ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης γνώριζαν πολύ καλά τις περιοχές και διέθεταν τελευταίας τεχνολογίας συσκευές ανίχνευσης.

Επιπλέον διέθεταν μηχανήματα (φορτηγά - αγροτικά οχήματα, ακόμα και εκσκαφέα) για τις έρευνες τους. Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., σε πολλές περιπτώσεις οι μετακινήσεις τους πραγματοποιούνταν με το υπηρεσιακό όχημα του συλληφθέντα αξιωματικού.