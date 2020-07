Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Τζιτζικώστα - Φον Ντερ Λάιεν

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τόνισε στην πρόεδρο της Κομισιόν, ότι «πρώτο μας μέλημα είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού».

Την επιθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών εξέφρασε ο Απόστολος Τζιτζικώστας κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με την πρόεδρο της πρώτης, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ανέφερε ότι «πρώτο μας μέλημα είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Οφείλουμε να θωρακίσουμε υγειονομικά τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε από κοινού τις συνθήκες για την ταχύτερη και ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών».

Ο κ. Τζιτζικώστας εστίασε σε τρεις βασικούς τομείς:

1. Στις αποφάσεις της Ε.Ε. και των κρατών μελών να λαμβάνονται στη βάση της αρχής της επικουρικότητας

2. Στην αντιμετώπιση τρεχουσών προκλήσεων: πανδημία κορονοϊού, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δημογραφικό, μεταναστευτικό.

3. Στη συνοχή ως προτεραιότητα όλων των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι «χρειαζόμαστε επειγόντως συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το Σχέδιο Ανάκαμψης για να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού στην οικονομία και την κοινωνία».

Επιπροσθέτως, ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε τον σημαίνοντα ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες και οι δήμοι σημειώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία μπορεί να ανακάμψει ταχύτερα ακολουθώντας μία προσέγγιση από τη βάση προς τα επάνω: Με σχεδιασμό των έργων και των δράσεων μαζί με τις τοπικές κοινωνίες. Με εξειδικευμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Με προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου».