Κοινωνία

Έγκλημα στο Χαλάνδρι: Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του μεσίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εδώλιο η Γερμανίδα σύντροφός του, η οποία αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της.