Ευρωβουλή: ανέβηκαν οι τόνοι στη συζήτηση για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Έντονες αντιδράσεις από Χρυσοχοΐδη και Μηταράκη στις κατηγορίες για επαναπροωθήσεις μεταναστών και «ακροδεξιά ρητορική» από την Ελλάδα.

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανησυχία της για τις καταγγελίες περί επαναπροωθήσεων μεταναστών και παραβιάσεων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εξέφρασε σήμερα η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης, Ίλβα Γιόχανσον, μιλώντας στην επιτροπή Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η Σουηδέζα Επίτροπος τόνισε ότι δεν δικαιούνται όλοι οι μετανάστες άσυλο, αλλά όλοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όχι όμως να παραβιάζονται οι αξίες της ΕΕ. Κάλεσε, δε, τις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελίες για τις επαναπροωθήσεις.

Ωστόσο, οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ευρωβουλή για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όταν ένας Ισπανός ευρωβουλευτής από την ομάδα των Σοσιαλιστών, κατηγόρησε ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση για επαναπροωθήσεις μεταναστών, για σφραγισμένα σύνορα και ακροδεξιά ρητορική. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Έλληνα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ο οποίος απευθυνόμενος στον Ισπανό ευρωβουλευτή τον ρώτησε: “Γιατί δε λέτε στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ να δεχτεί μετανάστες από την Ελλάδα; Είναι απαράδεκτο να μιλάτε για ακροδεξιά, σας παρακαλώ να ανακαλέσετε!”.

Την ίδια έντονη αντίδραση είχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, λέγοντας ότι “είναι άδικο να κατηγορείται η Ελλάδα”, η “ασπίδα της Ευρώπης”, ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. “Απορρίπτουμε όλες τις κατηγορίες ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος Δικαίου”, τόνισε , σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ασφάλειά της. “Πρώτη φορά κάποιος τολμά να με χαρακτηρίσει ακροδεξιό. Από τη μία μας συγχαίρουν ως ασπίδα της Ευρώπης και μετά μας κατηγορούν για τον ίδιο λόγο. Είναι υποκρισία”, ανέφερε στη συνέχεια.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι “η Ελλάδα συνεχίζει και προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα στον Έβρο”, μετά τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην απόπειρα της Τουρκίας να αφήσει να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος χιλιάδες άνθρωποι, ενώ υπογράμμισε πως η γειτονική χώρα αγνοεί τις εκκλήσεις των ελληνικών αρχών για επιστροφές προς την Τουρκία όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Ο Έλληνας Υπουργός ζήτησε ενίσχυση των συνοριοφυλάκων της Frontex και εξέφρασε την ελπίδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει σύντομα την πρότασή της για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης περιέγραψε αναλυτικά τα μέτρα για την αποσυμφόρηση των νησιών, με την αύξηση κατά 134% των μεταφορών προς την ηπειρωτική Ελλάδα και την επιτάχυνση εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Επισήμανε, δε, την ανάγκη αναβάθμισης των προσφυγικών κέντρων υποδοχής στα νησιά.