Μητσοτάκης: προτιμούμε να μιλάνε τα έργα μας

Ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στην παράδοση των νέων σταθμών του Μετρό «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια».

«Οι τρεις πρώτοι σταθμοί της γραμμής 3 προς Πειραιά είναι πια γεγονός. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε πως επιτέλους εδώ το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές, στη Νίκαια, την Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό. Εγώ θα προτιμήσω να μιλήσω για τρία σημαντικά βήματα προόδου και εκσυγχρονισμού, για τα οποία είχαμε δεσμευθεί και τα οποία σήμερα γίνονται πραγματικότητα. Καθώς αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία δικαιώνουμε τις τέσσερις λέξεις που πιστεύω ότι δηλώνουν πολλά, «το είπαμε, το κάναμε, προτιμούμε να μιλάνε τα έργα μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παράδοση των νέων σταθμών του Μετρό «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός», «Νίκαια».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συγκεκριμένη φάση επέκτασης αυτού του σύγχρονου ΜΜΜ προχώρησε παρά τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και ολοκληρώθηκε όπως σχεδιάστηκε.

«Και ολοκληρώθηκε μέσα στα χρονοδιαγράμματα παρά τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία. Κάτι το οποίο ισχύει και για τις εργασίες που συνεχίζονται στους τρεις υπόλοιπους σταθμούς στα Μανιάτικα, στο Δημοτικό Θέατρο και στον Πειραιά.

Στο ίδιο αυτό διάστημα οι τρεις σταθμοί τους οποίους εγκαινιάζουμε σήμερα και οι οποίοι θα δοθούν στην κυκλοφορία από αύριο το πρωί στις 05:30 διασυνδέθηκαν με το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ήταν κάτι το οποίο, για κάποιο ακατανόητο λόγο, δεν είχε καν προβλεφθεί. Ένα σύστημα το οποίο έμενε συνολικά ανενεργό μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019» σημείωσε.

«Τέτοιες ημέρες το 2022 το μετρό θα συναντά τις γραμμές του ηλεκτρικού στον Πειραιά, θα τερματίζει στην καρδιά της πόλης» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην οικονομική σημασία του έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «το δηλώνουν οι χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργεί -2.000 άνθρωποι εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό το σημαντικό εργοτάξιο- αλλά και η τόνωση του εμπορίου και η διευκόλυνση της όλης αναπτυξιακής δραστηριότητας. Τη σημαντική οικολογική του διάσταση, υπογράφουν όχι μόνο η όμορφη, καλαίσθητη, βιοκλιματική κατασκευή κυρίως όμως το γεγονός ότι η λειτουργία νέων σταθμών του Μετρό υποκαθιστά την κυκλοφορία δεκάδων χιλιάδων, κατά κανόνα ρυπογόνων αυτοκινήτων».

«Όσο για το κοινωνικό του αποτύπωμα αυτό δεν εξαντλείται μόνο στην πιο εύκολη και γρήγορα μετακίνηση του πολίτη, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας συνολικά. Όταν και όσο μειώνονται οι φυσικές αποστάσεις τόσο μειώνονται και οι κοινωνικές. Προσωπική μου πεποίθηση ήταν πάντα ότι στη λεωφόρο της ανάπτυξης, όπως την χαράσσει αυτή η κυβέρνηση, θέση πρέπει να έχουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

