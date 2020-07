Κοινωνία

Συνελήφθησαν δεκάδες πορτοφολάδες σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν γίνει φόβος και τρόμος για τους επιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας θα συνεχιστούν.

Της Αντιγόνης Θάνου

Εξαρθρώθηκε σπείρα που “ξάφριζε” πορτοφόλια και διάφορα τιμαλφή από ανυποψίαστους επιβάτες σε Μετρό και ΗΣΑΠ, αλλά και από πελάτες εμπορικών κέντρων και καταστημάτων. Περισσότερα από 45 άτομα προσήχθησαν, με τις συλλήψεις να ξεπερνούν τις 30.

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ένα σχέδιο “αφανούς αστυνόμευσης” από την Ασφάλεια Αττικής και μέσα από αυτό προέκυψαν οι συλλήψεις των… ελαφροχέρηδων κακοποιών.

Ο φόβος και ο τρόμος των επιβατών που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν γίνει οι πορτοφολάδες, όπως εξηγούν πολλοί στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι της Αστυνομίας και σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου κατά το παρελθόν έχει παρατηρηθεί ανάλογα κρούσματα.