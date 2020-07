Αθλητικά

Κόλλησαν… στο μηδέν Λαμία και Ξάνθη

Οι φιλοξενούμενοι αν και έπαιζαν με παίκτη παραπάνω για μία ώρα, δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη που θα τους έφερνε μια… ανάσα από την παραμονή.

Λαμία και Ξάνθη αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας που είχε αναβληθεί (ήταν να διεξαχθεί το περασμένο Σάββατο) λόγω του κρούσματος κορονοϊού σε μέλος των φιλοξενούμενων, που πάντως είχε αποκλειστεί από την αποστολή.

Σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, που διεξήχθη υπό βροχή, η Ξάνθη είχε ένα καλό μόλις άουτ σουτ του Ντε Αμορίμ στο 13΄ και μια κεφαλιά του Λισγάρα που είχε την ίδια τύχη, στο 40΄. Στα αξιοσημείωτα των πρώτων 45 λεπτών η αποβολή του Βλαχομήτρου με δύο κίτρινες κάρτες σε τέσσερα λεπτά!

Οι Ακρίτες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα, ο Καραγεωργίου έκανε αλλαγές για να «φρεσκάρει» την ομάδα του, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να «χτίσουν» παιχνίδι και να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Επασί. Το δεύτερο μισό ήταν ακόμη χειρότερο από το πρώτο, με τα δυνατά μαρκαρίσματα να έχουν τον πρώτο λόγο και το θέαμα να απουσιάζει, παντελώς.

Στο δια ταύτα, η Ξάνθη έφυγε με βαθμό και διατήρησε τη διαφορά του ενός βαθμού από τον Πανιώνιο, δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των πλέι οφ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 29΄ Βλαχομήτρος (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βλαχομήτρος, Βάντερσον, Μπουλούλης - Καρασαλίδης, Λισγάρας, Ντε Αμορίμ, Στάρτζεον, Τζουρίτσκοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Επασί, Βάντερσον, Σκόνδρας, Τζανετόπουλος, Βύντρα, Ρόμανιτς, Μπεχαράνο, Μπουλούλης (89΄ Πλιάτσικας), Καραμάνος (82΄ Ασίγκμπα), Βλαχομήτρος, Σάλιακας (58΄ Βασιλόγιαννης).

ΞΑΝΘΗ (Νίκος Καραγεωργίου): Αμπάντ, Ντε Αμορίμ, Κοβάτσεβιτς (46΄ Γκαργκαλατζίδης), Στάρτζεον (62΄ Τζουρίτσκοβιτς), Φοσέ (62΄ Κάστρο), Μουλέν, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Τερκί (88΄ Φασίδης), Καρασαλίδης (77΄ Σόσα), Κασάδο.