Αθλητικά

Ο Πανιώνιος έμεινε… όρθιος στη Λάρισα

Η Λάρισα είχε την αριθμητική υπεροχή και τις ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία των Νεοσμυρνιωτών.

Ο Πανιώνιος συνέχισε την αήττητη πορεία του στα πλέι-άουτ (που τον έχει επαναφέρει σε τροχιά... παραμονής), περνώντας «αλώβητος» και από τη Λάρισα. Οι Νεοσμυρνιώτες αν και αγωνίστηκαν για περισσότερο από μία ώρα με δέκα παίκτες (αποβολή Ντομίνγκες με δεύτερη κίτρινη στο 29'), απέσπασαν «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΛ και συνεχίζουν να ελπίζουν για τη 13η θέση που οδηγεί (με τα σημερινά δεδομένα) σε μπαράζ ή ακόμη και για τη 12η που δίνει την απευθείας παραμονή.

Η ΑΕΛ είχε την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και μετά το ημίωρο, ανέβασε κι άλλο την πίεσή της προκειμένου να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημά της.

Ο Πανιώνιος, ωστόσο, ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 35' με τον Λυμπεράκη να πλασάρε εξ επαφής (μετά από λάθος του Κρίστινσον) και τον Μπέρτο να σώζει την εστία της ομάδας του από βέβαιη παραβίαση.

Στο 39' ο Παπαζογλου είχε πλασέ που κόντραρε πάνω στον Ευαγγέλου, με τη μπάλα να χτυπάει ακολούθως και στο δοκάρι του Κότνικ και να φεύγει άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να διαφυλάξουν τα νώτα τους και τον πολύτιμο βαθμό, με τη «φλύαρη» ΑΕΛ να δημιουργεί μόλις μία καλή ευκαιρία στο 75', όταν ο Κότνικ αντέδρασε εξαιρετικά στη γωνία του σε πολύ ωραίο φάουλ του Τόρζε.

Διαιτητής: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Γκαζάλ, Σεσέροβιτς, Ζίζιτς - Ντομίνγκες, Τσιλούλης

Αποβολές: 29' Ντομίνγκες (2η κίτρινη)

ΑΕΛ (Μ. Γρηγορίου): Kρίστινσον, Μπέρτος, Μάρκοβιτς, Ζίζιτς, Φιλίπ (79' Μούζεκ), Σεσέροβιτς, Αλί Γκαζάλ (46' Ηλιάδης), Βινίσιους (59' Πινάκας), Μιλοσάβλιεβιτς, Τόρζε, Παπάζογλου.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λ. Βόκολος): Κότνικ, Ρέντζας, Σταυρόπουλος, Ντομίνγκες, Σαραμαντάς, Παπανικολάου, Κόρμπος, Οικονομίδης (34' Ευαγγέλου), Μαξίμοβιτς (82' Παπαγεωργίου), Λυμπεράκης (61' 'Αρτσε), Τσιλούλης.