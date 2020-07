Κοινωνία

Μαραθώνας: Άγρια δολοφονία μέσα σε θερμοκήπιο

Το θύμα εκτιμάται πως μαχαιρώθηκε στη διάρκεια συμπλοκής. Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.

Νεαρός Πακιστανός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε θερμοκήπιο, το απόγευμα, στην περιοχή του Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αλλοδαπός ήταν θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι και εκτιμάται ότι προηγήθηκε συμπλοκή του θύματος με άγνωστο, έως αυτήν την ώρα, δράστη.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.