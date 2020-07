Πολιτική

Μπορέλ: διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τσαβούσογλου επιτέθηκε σε Ελλάδα και Γαλλία. Τι είπε στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για το Μεταναστευτικό και το Κυπριακό.

«Αυτό που έκανα εδώ είναι να διασφαλίσω την έναρξη διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τουρκίας με την ΕΕ ή μεταξύ της Τουρκίας και των κρατών μελών της ΕΕ με συμμετοχή ΕΕ και Ηνωμένων Εθνών.

«Η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της ΕΕ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εμείς αυτό συζητήσαμε. Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Από την πλευρά του ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι προσδοκία της Άγκυρας από την ΕΕ να γίνει μέρος της λύσης. «Αν η ΕΕ στο θέμα της Μεσογείου και της Κύπρου αντί να επιδεικνύει αντίληψη αλληλεγγύης διαμεσολαβήσει με ειλικρίνεια τότε θα καταφέρει να συμβάλει στη λύση των προβλημάτων», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι για να δείξουν ελαστικότητα στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου «πρέπει να τεθούν υπό εγγύηση τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και των Τουρκοκυπρίων».

«Πρέπει να διασφαλιστεί διαμοιρασμός των εσόδων. Δεν χρειάζεται σώνει και καλά απευθείας συμφωνία μεταξύ των πλευρών. Μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός τη ΕΕ», υποστήριξε.

Στη κοινή συνέντευξη τύπου, ο Τούρκος υπουργός είπε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα μεταξύ μας τα οποία δεν επιθυμούμε και πρέπει μαζί να τα αντιμετωπίσουμε. Επιθυμούμε να προσεγγίσετε την Τουρκία στο πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων και όχι πολιτικών», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «υπάρχει ο Ε/κ τομέας και η Ελλάδα που έχει θέσει σε ομηρία τις σχέσεις μας. Αυτό είναι αδικία για την ΕΕ και την Τουρκία. Το τελευταίο διάστημα να το πω καθαρά υπάρχει και η Γαλλία. Πρέπει να διαχωρίσουμε τα πολιτικά ζητήματα από τα τεχνικά», ανέφερε. «Βλέπουμε ότι στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου και του Κυπριακού υπάρχει εμπλοκή. Και αιτία γι αυτό δεν είμαστε εμείς. Η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη είναι υπεύθυνη για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Εμείς από την αρχή λέμε συνεχώς ότι ως Τουρκία και ως Τ/Κ, ως ‘τδβκ’ είμαστε έτοιμοι για διαμοιρασμό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διάλογο. Φτάνει να γνωρίζουμε εδώ να διαμοιραζόμαστε δίκαια, ας μάθουμε. Άλλη έγνοια δεν έχουμε. Συζητήσαμε με τον κ. Μπορέλ τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα ζητήματα. Από την αρχή ας συζητήσουμε ειλικρινά, ας μην εξαπατούμε ο ένας τον άλλο. Τότε τα ζητήματα μπορούμε να τα λύσουμε καλύτερα», υπογράμμισε.

Για τη συμφωνία για το μεταναστευτικό, ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι «εκείνοι που βλέπουν με αντικειμενικότητα τα γεγονότα μπορούν να πουν άνετα ποια πλευρά έχει εκπληρώσει και ποια όχι τις υποχρεώσεις της από το 2016 μέχρι σήμερα. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με διαφορετικές δυναμικές. Αύριο θα είμαστε αντιμέτωποι με πολύ διαφορετικές δοκιμασίες ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Ειδικά από άποψης παράνομων μεταναστών».

Για την απελευθέρωση της βίζας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι μπορεί η ΕΕ να μην της αρέσει και πολύ αλλά είναι υπόσχεσή της. «Είτε σας αρέσει είτε όχι είστε υποχρεωμένοι να τηρήσετε την υπόσχεσή σας». Επέκρινε δε την ΕΕ ότι δεν καλεί την Τουρκία στις συνόδους κορυφής εδώ και αρκετό καιρό και την κατηγόρησε επειδή δεν ενέταξε την Τουρκία στη λίστα των χωρών που μπορεί να ταξιδέψει κανείς με ασφάλεια.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η Τουρκία θα είναι και πάλι στην ατζέντα της συνόδου της ΕΕ τις επόμενες μέρες, προσθέτοντας πως αν ληφθούν αποφάσεις από την ΕΕ για την Τουρκία τότε η Άγκυρα θα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. «Η προσδοκία μας από την ΕΕ είναι αντί να είναι μέρος του προβλήματος, να είναι μέρος της λύσης. Αν η ΕΕ στο θέμα της Μεσογείου και της Κύπρου αντί να επιδείξει αντίληψη αλληλεγγύης διαμεσολαβήσει με ειλικρίνεια τότε θα καταφέρει να συμβάλει στη λύση των προβλημάτων. Αυτή την προσδοκία μας την είπαμε και στον κ. Μπορέλ με ειλικρίνεια», ανέφερε.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε ξανά τη Γαλλία ότι στηρίζει τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Λιβύη, του στέλνει όπλα, του προσφέρει στήριξη. Χαρακτήρισε ισχυρισμούς τις καταγγελίες της Γαλλίας για παρενόχληση των πλοίων της στην Μεσόγειο από την Τουρκία. “Αποδείξαμε ότι δεν ισχύει”, ανέφερε και υποστήριξε ότι “η Γαλλία δεν συμπεριφέρθηκε ειλικρινά. Η Γαλλία πρέπει ανοιχτά και καθαρά να ζητήσει συγγνώμη από την Τουρκία. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ γιατί τους έχει εξαπατήσει και αυτούς”.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι εκτιμά τις προσπάθειες Μπορέλ, λέγοντας ότι πήγε και στην Κύπρο, και στην Ελλάδα και τώρα ήρθε στην Τουρκία. «Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να έχουμε εποικοδομητική προσέγγιση, για να διευκολύνουμε τις εργασίες του, του προσφέρουμε την απαραίτητη στήριξη», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Μπορέλ, δήλωσε ότι «οι ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι περνούν και την καλύτερη τους φάση, πρέπει να εργαστούμε μαζί». Επιπλέον, είπε ότι η ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή κλειδί για την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι για να υπάρξει εμπιστοσύνη είναι πού σημαντικό να υπάρχουν καλές σχέσεις γειτονίας. «Δεν μπορεί να γίνει με μονομερή προσέγγιση, χρειάζεται συνεργασία και διάλογος. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία», ανέφερε.

Για τη μη συμπερίληψη της Τουρκίας στη λίστα των χωρών που μπορεί να ταξιδέψει κανείς με ασφάλεια, ο Μπορέλ είπε ότι η επιτροπή λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις βασιζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν είναι τελικό και πως κάθε δύο βδομάδες αναθεωρείται η κατάσταση. Ωστόσο επισήμανε πως δεν υπάρχει πλήρης απαγόρευση.

Σε ερώτηση εάν κατά τις επαφές τους σήμερα υπήρξε πρόοδος στα θέματα της Μεσογείου, της Κύπρου και των γεωτρήσεων, ο Τούρκος υπουργός είπε ότι συζήτησαν αυτά τα ζητήματα και υποστήριξε πως «βασική πηγή του προβλήματος αυτού είναι μέχρι σήμερα ο ‘Ε/κ τομέας’ και η έναρξη μονομερών σεισμικών εργασιών και γεωτρήσεων παρά τις προειδοποιήσεις της ‘τδβκ’(ψευδοκράτος) και των Τ/Κ και αγνοώντας τα δικαιώματα των Τ/Κ».

«Σε αυτό το θέμα είχαμε προειδοποιήσει την ΕΕ και στο παρελθόν πολύ. Επειδή δεν υπήρξε αποτέλεσμα στείλαμε κι εμείς τα γεωτρύπανα μας στην περιοχή», σημείωσε. Επίσης, είπε ότι για να δείξουν ελαστικότητα σε αυτό το θέμα «πρέπει να τεθούν υπό εγγύηση τα δικαιώματα της ‘τδβκ’ και των Τ/Κ”. “Πρέπει να διασφαλιστεί διαμοιρασμός των κερδών. Δεν χρειάζεται σώνει και καλά απευθείας συμφωνία μεταξύ των πλευρών. Μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός τη ΕΕ. Αυτό το αίτημα είναι ένα δίκαιο αίτημα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να εκπληρωθεί; Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η ‘νότιος Κύπρος’ βλέπει τον εαυτό της ως τον μόνο ιδιοκτήτη του νησιού. Μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν λύθηκε. Γι αυτό λέω η ΕΕ να γίνει μέρος της λύσης. Εμείς είμαστε έτοιμοι για συνεργασία, για διάλογο. Στο παρελθόν είχαμε λάβει αποφάσεις με την Ελλάδα στο Αιγαίο με διάλογο. Η ανατολική Μεσόγειος είναι κοινή θάλασσα όλων μας, πρέπει όλοι μαζί να μοιραστούμε τα αγαθά της», ανέφερε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι μαζί με άλλες χώρες υπέγραψε συμφωνίες αποκλείοντας την Τουρκία. «Ήθελαν να φυλακίσουν την Τουρκία στην περιοχή μάλιστα των χωρικών μας υδάτων. Επειδή δεν έλαβαν υπόψη τις προειδοποιήσεις μας κάναμε τα βήματά μας. Για να μην αυξηθεί η ένταση από εδώ και πέρα είπαμε ότι θα δείξουμε ελαστικότητα σε κάποια θέματα. Ο Πρόεδρός μας το είπε στον Μητσοτάκη προσωπικά. Είμαστε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Μπορέλ, απάντησε ότι έφτασε στην Τουρκία με το αίτημα να μειωθεί η ένταση. Όπως είπε υπάρχουν κάποιες διαφορές αυτή τη στιγμή. “Η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της ΕΕ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εμείς αυτό συζητήσαμε. Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ειδικά για το θέμα διαμοιρασμού εσόδων υδρογονανθράκων στην Κύπρο. Η ΕΕ θα προσπαθήσει όσον είναι δυνατόν να συμβάλει σε αυτό.Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το θέμα άλλωστε το Συμβούλιο τη ΕΕ έχει μια καθαρή θέση”, ανέφερε.

Ο κ. Μπορέλ πρόσθεσε πως η δήλωση του Τούρκου ΥΠΕΞ ότι η Τουρκία δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει νέα ένταση, τον ικανοποίησε.

Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα ζητήματα μαζί, ωστόσο όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. «Στην πραγματικότητα αυτό που έκανα εδώ είναι να διασφαλίσω την έναρξη διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, της Τουρκίας με την ΕΕ ή τις χώρες μέλη, την Κυπριακή Δημοκρατία και τους Τ/Κ, η Ελλάδα, η Τουρκία, η ΕΕ, τα ΗΕ μπορούν όλοι να συναντηθούν», ανέφερε ο Μπορέλ υπενθυμίζοντας ότι τον Οκτώβριο στα κατεχόμενα θα πραγματοποιηθούν εκλογές και κάποιοι λένε ότι πρέπει να περιμένουν.

Από την πλευρά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε ότι «στις σχέσεις Τουρκίας με την ΕΕ όλα τα θέματα σχετίζονται μεταξύ τους», ωστόσο υποστήριξε ότι αν διασυνδεθούν όλα τα ζητήματα τότε δεν θα μπορέσουν να κάνουν κανένα βήμα. Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι «ο Ε/κ τομέας-Κυπριακή Δημοκρατία- έγινε μέλος της ΕΕ αντίθετα με το διεθνές δίκαιο. Μην επιτρέψετε σε δύο χώρες να πάρουν σε ομηρία τα πάντα», κατέληξε.