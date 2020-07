Αθλητικά

Ατρόμητος ήταν ο Παναιτωλικός στο Περιστέρι

Οι Αγρινιώτες απέσπασαν έναν πολύτιμο βαθμό, στο πλαίσιο της 5 ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ της Super League.

Ύστερα από ένα ευχάριστο και πλούσιο σε φάσεις παιχνίδι, Ατρόμητος και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ της Σούπερ Λίγκας.

Η ανάγκη των φιλοξενούμενων για βαθμό ή βαθμούς συνέβαλε σε ένα ανοιχτό κι επιθετικό παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα του Χάβου χρειάστηκε να επιστρέψει δις, ισοφαρίζοντας ισάριθμες φορές το συγκρότημα των δυτικών προαστίων.

Το σκορ άνοιξε στο 18΄ με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκάλο, που άφησε... όρθιο τον Φερνάντεθ. Η απάντηση του Παναιτωλικού ήρθε στο 35΄, όταν ο Τζανακάκης σέντραρε από δεξιά και ο Μουνιέ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μανδά.

Στο 57΄ ο Λιάβας ανέτρεψε τον Ντε Πο στην περιοχή και το πέναλτι που καταλόγισε ο διαιτητής Φωτιάς μετέτρεψε σε γκολ ο Μανούσος στο 60΄, αλλά δύο λεπτά αργότερα, από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωνσταντόπουλος από το ύψος της μικρής περιοχής ισοφάρισε εκ νέου για τους Αγρινιώτες.

Ο Παντελίδης έκανε μαζεμένες τις περισσότερες αλλαγές του στο τελευταίο τέταρτο για να «φρεσκάρει» την ομάδα του, ο Ατρόμητος άσκησε πίεση και είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά ο Παναιτωλικός άντεξε ως το τέλος και πήρε ένα βαθμό, που με την ολοκλήρωση των πλέι-άουτ μπορεί να αποδειχθεί “χρυσός”.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γούτας, Ρισβάνης, Μπουσούλατζιτς, Νάτσος (85΄ Ούμπιδες), Γκάλο, Κατράνης, Ενσικουλού (66΄ Βέλλιος), Ντε Πο, Μανούσος (78΄ Ανδρούτσος), Ραμπέλο (85΄ Γιακουμάκης).

Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): Φερνάντεθ, Κωνσταντόπουλος, Λιάβας, Ντάλσιο (66΄ Ταχάρ), Κέβιν (26΄ Παρράς), Ντουάρτε, Μπαΐροβιτς (78΄ Αριγίμπι), Τζανακάκης, Ντίας (66΄ Τσιγγάρας), Ρόσα (78΄ Άλβαρες), Μουνιέ.