Οικονομία

ΥΠΑ: μέχρι πότε ισχύει η απαγόρευση πτήσεων μεταξύ Ελλάδας – Σερβίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναθεωρήθηκε η αεροπορική οδηγία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιοι εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις.

Έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου ισχύει η απαγόρευση πτήσεων μεταξύ Ελλάδας-Σερβίας, σύμφωνα με τη Notam που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μετά την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού στη γείτονα χώρα. Επίσης, αρχίζουν ξανά, από τις 15 Ιουλίου, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, απαγορεύονται μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 όλες οι πτήσεις μετακίνησης επιβατών μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, καθώς και είσοδος στη χώρα μας Σέρβων τουριστών.

Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς Σερβία, ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: Μέλη οικογενειών ευρωπαίων πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σένγκεν, επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις και απαραίτητες μετακινήσεις (essential reasons), υγειονομικό προσωπικό, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό απαραίτητο για την λειτουργία της κυβέρνησης, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια visa σε ευρωπαϊκή χώρα και χώρα Συνθήκης Σένγκεν, κυβερνητικό, διπλωματικό, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό προσωπικό, σπουδαστές, οι πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit), πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από Ελληνικό Προξενείο προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Αναθεώρηση αεροπορικής οδηγίας (notam) για Ην. Βασίλειο

Όσον αφορά στις πτήσεις από και προς Ηνωμένο Βασίλειο, αναθεωρήθηκε η προηγούμενη αεροπορική οδηγία και η απαγόρευση πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, ισχύει πλέον έως την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 23:59, έτσι όλες οι πτήσεις προς και από τα ελληνικά αεροδρόμια από τα αντίστοιχα βρετανικά επιτρέπονται από τις 15 Ιουλίου 2020 χωρίς περιορισμούς.

Για το χρονικό διάστημα που ισχύει η αναστολή πτήσεων, δηλαδή έως 14/7/20 υπάρχουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: Επιτρέπονται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military), οι πτήσεις της Frontex, οι πτήσεις πυροσβεστικών (fire fighting flights), οι πτήσεις που έχουν τεχνική βλάβη χωρίς να χρειαστεί να αποβιβαστούν οι επιβάτες (technical landings), οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών, μελών της οικογενείας τους και κατόχων άδειας κατοικίας στην χώρα μας που εγκρίθηκαν από το υπ. Εξωτερικών.

Αλλαγές στην υποχρεωτική συμπλήρωση του PLF από τις 9 Ιουλίου

Από την Πέμπτη 9 Ιουλίου έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, η ΥΠΑ ενημερώνει ότι η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα θα πρέπει να γίνεται 24 ώρες πριν το check in και όχι 48 ώρες που ισχύει έως τις 8 /7/2020. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/#/ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς συμπληρώνεται το παραπάνω ηλεκτρονικό έντυπο, καθώς και για το QR CODE του κάθε επιβάτη.

Τεστ COVID-19 στους επιβάτες διεθνών πτήσεων προβλέπεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.