Μετρό: άνοιξαν τις πύλες τους οι τρεις νέοι σταθμοί

Η απόσταση από τη Νίκαια στο Σύνταγμα θα καλύπτεται σε 14 λεπτά και από τη Νίκαια στο αεροδρόμιο σε 55 λεπτά.

Τις πύλες τους στο επιβατικό κοινό άνοιξαν από σήμερα το πρωί οι τρεις νέοι σταθμοί της επέκτασης της γραμμής 3 του μετρό στον Πειραιά, «Αγ. Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια», με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά από τον σταθμό «Νίκαια» στις 5:30.

Η απόσταση από τη Νίκαια στο Σύνταγμα θα καλύπτεται σε 14 λεπτά και από τη Νίκαια στο αεροδρόμιο σε 55 λεπτά. Η συχνότητα των δρομολογίων της ΣΤΑΣΥ στις ώρες αιχμής (7:30-17:30) στο τμήμα Αιγάλεω-Δουκίσσης Πλακεντίας θα είναι 4 λεπτά και στο τμήμα Αιγάλεω- Νίκαια θα είναι 8 λεπτά. Ο σταθμός της «Αγ. Βαρβάρας» βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Ελεούσας, του «Κορυδαλλού» στην πλατεία Ελευθερίας και της «Νίκαιας» στην πλατεία Αγ. Νικολάου. Οι τρεις νέοι σταθμοί, εκτός από τη συμβολή τους στη διευκόλυνση των μετακινήσεων χιλιάδων επιβατών καθημερινά, αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής.

Όπως τόνισε στο Αθηναϊκό-Μακεδονκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθανασόπουλος, «από σήμερα το πρωί, οι μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από και προς τη Δυτική Αττική γίνονται ταχύτερες και ευκολότερες, με την παράδοση 3 νέων σταθμών μετρό και τη ριζική αναδιοργάνωση λεωφορειακών γραμμών. Οι νέοι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό θα εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερους από 60.000 επιβάτες, αριθμός που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2022, όταν ολοκληρωθεί η επέκταση έως τον σταθμό "Δημοτικό Θέατρο" του Πειραιά. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Περάματος και Πειραιά, έτσι ώστε οι οδικές συγκοινωνίες να συνδεθούν με τους νέους σταθμούς του μετρό και να διευκολυνθούν οι μετεπιβιβάσεις μεταξύ των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».

Η αναδιάταξη των λεωφορειακών γραμμών, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ενεργοποιείται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων σταθμών και προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας των σταθμών. Στη συνέχεια, θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση ανασχεδιασμού, ανάλογα με τις ανάγκες, για τη βέλτιστη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση αυτών των περιοχών.

Υπενθυμίζεται, πως για την πρώτη φάση έχουν σχεδιαστεί οι εξής παρεμβάσεις:

Δημιουργία μίας νέας γραμμής (γραμμή 900 Πειραιάς-Στ. Μετρό Νίκαια) που θα συνδέει τον Δήμο Πειραιά με τον σταθμό του μετρό «Νίκαια».

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού έχει προβλεφθεί η διασύνδεση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στεγάζεται στο κτίριο Κεράνη με τον σταθμό μετρό της Νίκαιας μέσω της λεωφορειακής γραμμής 828.

Διατήρηση της σύνδεσης του Δήμου Πειραιά με τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Α.Ι.Ρέντη, Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας μέσω βασικών γραμμών που κινούνται στον άξονα βορρά-νότου, δημιουργώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μετεπιβίβασης στις γραμμές που θα κινούνται επί των κύριων οδικών αξόνων (Π. Ράλλη και Γρ. Λαμπράκη), με κατεύθυνση προς τους νέους σταθμούς μετρό.

Τροποποίηση γραμμών που συνδέουν τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Α.Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος και Αγίας Βαρβάρας με τους Δήμους Πειραιά και Αθηναίων, δίνοντας τη δυνατότητα μετεπιβίβασης είτε στο δίκτυο μετρό είτε στο δίκτυο υφιστάμενων γραμμών λεωφορείων. Οι γραμμές που τροποποιούνται είναι οι 800 (Νίκαια-Πειραιάς), 806 (Κορυδαλλός-Στ. Αιγάλεω), 809 (Σχιστό-Κορυδαλλός-Πειραιάς Α'), 820 (Κερατσίνι-Σταθμός Αιγάλεω), 827 (Πειραιάς-Γ' Νεκροταφείο-Άσπρα Χώματα), 828 (Πειραιάς-Άσπρα Χώματα-Γ' Νεκροταφείο), 837 (Άνω Αγ. Βαρβάρα-Στ. Αγ. Μαρίνα), 846 (Νεάπολη-Πειραιάς Α'), Β18 (Ομόνοια-Πέραμα μέσω Π. Ράλλη) και Γ18 (Ομόνοια-Πέραμα μέσω Γρ. Λαμπράκη).

Τέλος, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, πέρα από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στους τρεις νέους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ και στο δίκτυο της ΟΣΥ, λειτουργούν 115 σημεία πώλησης και επαναφόρτισης εισιτηρίων σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών στην ευρύτερη περιοχή.