Κόσμος

Κορονοϊός: “Θερίζει” στην Ινδία

Δίχως τέλος ο εφιάλτης στην Ινδία. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 20000.

Στην Ινδία ξεπεράστηκε σήμερα το όριο των 20.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και πλησιάζει πλέον τα 720.000 συνολικά, καθώς η χώρα της νότιας Ασίας συνεχίζει να χαλαρώνει τα μέτρα περιορισμού που επέβαλε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, εν μέσω των ολοένα πιο δυσοίωνων προβλέψεων για την ινδική οικονομία.

Οι θάνατοι και τα κρούσματα αυξάνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς των τελευταίων τριών μηνών καθώς οι αρχές αίρουν το lockdown στη γιγαντιαία χώρα του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων, αφού τα μέτρα άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους άνεργους και ανάγκασαν εταιρείες να κλείσουν.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 467 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 το προηγούμενο 24ωρο, με το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 20.160. Τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 22.252, με το σύνολό τους να φθάνει τα 719.665. Η Ινδία ξεπέρασε χθες Δευτέρα τη Ρωσία και κατατάσσεται πλέον στην τρίτη θέση στον πλανήτη ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Πάντως ο δείκτης θνητότητας παραμένει χαμηλός: είναι 0,15, έναντι 3,97 στις ΗΠΑ και 6,65 στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τους υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.