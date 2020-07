Κοινωνία

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο

Στάση εργασίας λόγω του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις κήρυξε η ΑΔΕΔΥ. Ποιες ώρες κατεβάζει "ρολά" το Δημόσιο.

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο για την Τετάρτη (8/7), από τις 11:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, απευθύνοντας κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία Κοραή στις 11:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

Η κυβέρνηση της ΝΔ δυναμώνει την καταστολή φέρνοντας νομοσχέδιο για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Κλιμακώνει την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις με τα 3 μνημόνια έστρωσαν το δρόμο για μια τέτοια αρνητική εξέλιξη.

Αυτό που δεν πέτυχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, ώστε να κλείσει το στόμα όλων των εργαζόμενων, επιδιώκουν να το κάνουν με έναν χουντικής έμπνευσης νόμο που προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες.

Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση, μέσα από διατάξεις-λάστιχο, που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο να χειραγωγήσει το μυαλό, εμφανίζοντας τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ως κάτι εν δυνάμει «εγκληματικό» και «επικίνδυνο».

Το νομοσχέδιο έρχεται να επιβάλει τους όρους, τα μέρη και το περιεχόμενο που θα έχει μία διαδήλωση. Χώροι συγκέντρωσης δεν μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης μπορούν να γενικεύονται οι απαγορεύσεις όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν «συμμορφώνονται» οι διαδηλωτές στους περιορισμούς. Το νομοσχέδιο «επιτρέπει» συγκεντρώσεις μόνο για γεγονότα «κοινωνικής σημασίας», προϋπόθεση που μπορεί να ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά.

Εισάγει απαγορεύσεις με βάση το «σκοπό» της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον αριθμό των συγκεντρωμένων.

Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του λιμενικού σώματος, καθώς νομιμοποιείται η χρησιμοποίησή του ενάντια στις εργατικές – λαϊκές κινητοποιήσεις. Το νομοσχέδιο ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή καθώς της αναθέτει διευρυμένο και επιτελικό ρόλο. Πέρα από το ρόλο της στην επιβολή του νόμου, αναλαμβάνει καθήκοντα ερμηνείας του νόμου. Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν σε μια διαδήλωση, να επινοεί δικούς της, να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εκ των προτέρων αν θα επιτραπεί μια δημόσια συνάθροιση, αν αυτή είναι αυθόρμητη, ποιοι περιορισμοί θα επιβάλλονται.

Ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα και θα «καταζητούνται» οι συμμετέχοντες σε «απαγορευμένη» συγκέντρωση – διαδήλωση.

Δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να μπορεί να αποφασίζει την απαγόρευση μέχρι και στο παρά πέντε. Παράλληλα απαιτεί τα στοιχεία ταυτότητας του οργανωτή και πλήρες χρονοδιάγραμμα και τοπογραφικό για την έναρξη–λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης.

Δεν θα περάσει η σιγή νεκροταφείου!

Είναι ανυπόστατο ψέμα ότι οι εργατικές-λαϊκές διαδηλώσεις ευθύνονται για το κλείσιμο των καταστημάτων όπως με ευκολία ακούγεται προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτό το τερατούργημα. Κλειστά μαγαζιά υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη της χώρας χωρίς να γίνονται διαδηλώσεις. Για τα λουκέτα των μαγαζιών και για τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των εργαζομένων ευθύνεται η πολιτική που σαρώνει τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, η ανεργία, οι ελαστικές σχέσεις και συνολικά το σύστημα της εκμετάλλευσης που κομμάτι του αποτελεί και αυτό το νομοσχέδιο που ενισχύει την καταστολή.

Δεν θα γίνουν οι διαδηλώσεις βόλτες του «νόμου» και του «αστυνόμου»!

Οι αγώνες μας, οι απεργίες, οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις μας είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας απέναντι στη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά, για το δικαίωμα στην εργασία, στην αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα για να ζούμε χωρίς τους εκμεταλλευτές που σκορπούν φτώχεια, δυστυχία, πολέμους.

Οι εμπνευστές αυτού του τερατουργήματος να γνωρίζουν πως το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να κάνει πίσω! Οι εργαζόμενοι θα κουρελιάσουν και αυτό το νομοσχέδιο, θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να τους βάλει φίμωτρο, να μετατρέψουν τους εργασιακούς χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές οργανώσεις της χώρας δεν πρόκειται να βάλουν «δοσομετρητή» στη μορφή και το περιεχόμενο των αγώνων τους. Δεν θα ζητούν άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους για να διαδηλώνουν απέναντί τους.

Οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο!

Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο και με κανένα πρόσχημα να μπει σε γύψο το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων.

Ύστερα από τα παραπάνω το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, Πανελλαδική Στάση Εργασίας στο Δημόσιο από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση ώρα 11:30πμ, Πλατεία Κοραή.

Την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020, ώρα 19:00 συλλαλητήριο στην Πλατεία Κλαυθμώνος από κοινού με το ΕΚΑ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Το Γενικό Συμβούλιο καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια Σωματεία, να οργανώσουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.

Καλούμε τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικά το «παρών» στις συγκεντρώσεις, στα συλλαλητήρια και στις πορείες.