Πολιτική

Καραμανλής στον ΑΝΤ1: σκοτεινή υπόθεση οι αποκαλύψεις Καλογρίτσα (βίντεο)

Ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση και τόνισε ότι περιμένει πολιτικές απαντήσεις. Τι είπε για τους νέους σταθμούς του μετρό.

Σκοτεινή υπόθεση χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” δήλωσε ότι “τα γεγονότα είναι συντριπτικά. Δεν είμαστε ευτυχείς γι αυτές τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία”.

“Ζητάμε ο κ. Τσίπρας να δείξει μια γενναιότητα, να ξεχωρίσει τη θέση του από τον κ. Παππά. Να πάρει θέση” σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: “Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αλλά εγώ περιμένω πολιτικές απαντήσεις”.

Για το μετρό και τους τρεις νέους σταθμούς τόνισε ότι “το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2004 και μετά από πολλές καθυστερήσεις είχαμε τα εγκαίνια χθες. Αυτά τα έργα είναι συλλογικές προσπάθειες”.

Ο υπουργός σημείωσε ότι “το έργο αυτό έγινε σε μια επιβαρυμένη περιοχή. Περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως θα το χρησιμοποιούν, ενώ 11.000 λιγότερα ΙΧ θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Βλέπουμε ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών”.

Έκανε γνωστό ότι άλλοι σταθμοί θα είναι έτοιμοι το 2022 και έτσι η επέκταση του μετρό στη γραμμή 3 των 7.500 χλμ θα είναι μία πραγματικότητα στο τέλος του 2022.

Όσον αφορά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, υπενθύμισε, καταρχήν, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εγκαινίασε μουσαμάδες και σχολίασε πως «αυτή είναι και μία ειδοποιός διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώτος εγκαινιάζει -χωρίς εφέ- έργα, τα οποία σήμερα δίνονται στο επιβατικό κοινό, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώς έκανε εγκαίνια με μουσαμάδες».

Ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι το Μετρό στη Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμο ολόκληρο, με το σταθμό Βενιζέλου, μέχρι τον Απρίλιο του 2023, όπως έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.