Σοκ: Μητέρα κακοποιούσε το μωρό της

Το παιδί έχει τραύματα σε όλο του το σώμα. Χειροπέδες στην 29χρονη μητέρα, καταζητείται ο πατέρας. Πώς αποκαλύφθηκε η φρικτή οικογενειακή ιστορία.

Υπόθεση έκθεσης παιδιού σε κίνδυνο και επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης αναμένεται να καταχωρήσει σήμερα η Αστυνομία εναντίον 29χρονης απ’ την Λετονία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο και αναφέρει το sigmalive.com, η 29χρονη φέρεται να κακοποίησε το 19 μηνών παιδί της. Το βρέφος νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και φέρει εκχυμώσεις και εκδορές. Το παιδί εξετάστηκε από δυο ιατροδικαστές οι οποίοι επιβεβαίωσαν την κακοποίησή του.

Για την υπόθεση καταζητείται ο 26χρονος Ελληνοκύπριος σύζυγος της Λετονής.

Η γυναίκα είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή για επίθεση εναντίον της Ελληνοκύπριας πεθεράς της στη Λεμεσό.

Όταν λειτουργός των Υπηρεσιών Ευημερίας μετέβη σε αστυνομικό σταθμό προκειμένου να παραλάβει το βρέφος διαπίστωσε ότι το παιδί έφερε τραύματα στο σώμα του.