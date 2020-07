Πολιτική

Σποτ της ΟΝΝΕΔ για τον ένα χρόνο από την εκλογική νίκη της ΝΔ

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΟΝΝΕΔ ένα βίντεο για τον ένα χρόνο από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τονίζει η ΟΝΝΕΔ, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετρά ένα χρόνο ζωής και για πρώτη φορά έχουν γίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς μέσα σε μόλις 365 ημέρες.

"Ξεπερνώντας δυο μεγάλες προκλήσεις, μία στα σύνορα της πατρίδας μας και μία ακόμη με την πανδημία που έπληξε ολόκληρη την υφήλιο, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταφέρει να αναδείξει την Ελλάδα σε διεθνές παράδειγμα.

Οι Έλληνες έχουν πια δεσμούς αλήθειας με την πολιτεία κι εκείνη τους ανταποδίδει την εμπιστοσύνη, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη μέσα από ένα αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα στο δρόμο και στα πανεπιστήμια, αναβαθμίζοντας την παιδεία, νομοθετώντας την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τους νέους, μειώνοντας τους φόρους, υπερασπιζόμενη την εδαφική ακεραιότητα της χώρας" αναφέρεται στο βίντεο.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Εδώ και ένα χρόνο η φωνή των νέων ακούγεται. Εδώ και ένα χρόνο το μέλλον τους έχει γίνει προτεραιότητα. Εδώ και ένα χρόνο, η Ελλάδα έχει κυβέρνηση που μιλά με έργα και όχι με υποσχέσεις».