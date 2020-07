Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρομπότ “χημικός” κάνει πειράματα – “Γεννήθηκε” μέσα στο lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aυτοβελτιώνεται μέσω της εμπειρίας του και μπορεί να εργάζεται για ώρες στο εργαστήριο: ο λόγος για τον πρώτο ρομποτικό ερευνητή, που μπορεί να κάνει ανεξάρτητος πειράματα χημείας!

Ερευνητές στη Βρετανία δημιούργησαν τον πρώτο ρομποτικό ερευνητή που εργάζεται αυτόνομα για ώρες, χωρίς διακοπή, στο εργαστήριο χημείας κάνοντας πειράματα. Ο ρομπο-χημικός προγραμματίζεται στην αρχή και στη συνέχεια μαθαίνει μόνος του από την εμπειρία του και έτσι αυτοβελτιώνεται.

Οι επιστήμονες και μηχανικοί του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, με επικεφαλής τον καθηγητή της Επιστήμης των Υλικών Άντι Κούπερ, ο οποίος έβαλε το ρομπότ να δουλεύει στο εργαστήριό του στη διάρκεια του«lockdown», σύμφωνα με το BBC, εκτιμούν ότι η δημιουργία του θα βοηθήσει μελλοντικά στην επιτάχυνση των επιστημονικών ερευνών και ανακαλύψεων.

«Μπορεί να εργαστεί αυτόνομα, συνεπώς μπορώ να "τρέχω" πειράματα από το σπίτι μου. Τεχνολογία αυτού του είδους μπορεί να κάνει επιστημονικές ανακαλύψεις χίλιες φορές πιο γρήγορα», δήλωσε ο ερευνητής Μπένζαμιν Μπέργκερ.

Σε αυτήν τη φάση, ο ρομποτικός ερευνητής ασχολείται με μία σειρά τεστ για να βρει έναν καταλύτη που θα επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις μέσα στις ηλιακές κυψέλες. Θα μπορούσε, όμως, μελλοντικά, σύμφωνα με τον Κούπερ, να αξιοποιηθεί και στη μάχη κατά της Covid-19.

«Η Covid-19 ή η κλιματική αλλαγή αποτελούν προβλήματα που χρειάζονται πραγματικά διεθνή συνεργασία. Έτσι, το όραμά μας είναι να έχουμε ρομπότ σαν κι αυτό σε όλον τον κόσμο, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με έναν κεντρικό εγκέφαλο που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Δεν το έχουμε κάνει ακόμη, απλώς έχουμε φτιάξει το πρώτο ρομπότ προς το παρόν, αλλά είναι σαφώς αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε μελλοντικά», ανέφερε ο Βρετανός επιστήμονας όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ο ρομπο-επιστήμονας δεν βαριέται, δεν κουράζεται, εργάζεται όλο το 24ωρο και δεν χρειάζεται διακοπές. Μπορεί εύκολα να εξετάσει χιλιάδες δείγματα, πράγμα που απελευθερώνει τον χρόνο μου για να εστιάσω στην καινοτομία και σε νέες λύσεις», πρόσθεσε ο Μπέργκερ.

Τέτοια ρομπότ μπορούν, επίσης, να αναλάβουν πιο επικίνδυνα για τους ανθρώπους πειράματα, π.χ. σε ακραίες εργαστηριακές συνθήκες ή κάνοντας χρήση πιο τοξικών ουσιών. Το κατά πόσο οι επιστήμονες θα πρέπει να ανησυχούν ότι τέτοια ρομπότ -ιδίως αν βελτιωθούν κι άλλο- θα τους «κλέψουν» θέσεις εργασίας, θα το δείξει το μέλλον. Πάντως, τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αναμένεται μεγαλύτερη συνεργασία ερευνητών και ρομπότ.