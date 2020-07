Αθλητικά

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με μεγάλα παιχνίδια

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Μίλαν-Γιουβέντους, Λέστερ-Άρσεναλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλλη με πολλά ειδικά στοιχήματα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Καθημερινά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα παιχνίδια.

Στη Super League ξεχωρίζουν το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (Τετάρτη, 21:00) και ο αγώνας ΑΕΚ-ΟΦΗ (Τετάρτη, 21:30).

Στη Serie Α κλέβουν την παράσταση το ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους (Τρίτη, 22:45) και το παιχνίδι Βερόνα-Ίντερ (Πέμπτη, 22:45).

Στην Premier League μεγάλης βαθμολογικής σημασίας είναι οι αγώνες Άρσεναλ-Λέστερ (Τρίτη, 22:15) και Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πέμπτη, 22:15).

Στη La Liga το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα παιχνίδια Χετάφε-Βιγιαρεάλ (Τετάρτη, 21:30) και Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλλη (Πέμπτη, 23:00).

Περισσότερες από 200 επιλογές και κουπόνι για τα κόρνερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια πλήθος ειδικών στοιχημάτων.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 200 επιλογές για να ποντάρουν σε κάθε αγώνα, μεταξύ άλλων, στην πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, τις συνολικές κάρτες, την κόκκινη κάρτα, την πρώτη κάρτα, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή.

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ με τους πιο δυνατούς αγώνες από σήμερα έως την Πέμπτη και προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές:

Νικητής των κόρνερ

Over/Under 8,5 κόρνερ

Over/Under 9,5 κόρνερ

Over/Under 10,5 κόρνερ

Τέσσερις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Στα πρακτορεία συνεχίζονται και οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τέσσερις προωθητικές ενέργειες:

Στο Παρά 1

Boost 13

Boost Νίκης

2-0 & Έληξε

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.