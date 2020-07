Life

Τζούλια Ρόμπερτς: Γιορτάζει 18 χρόνια γάμου με ένα τρυφερό φιλί (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία για να γιορτάσει την επέτειο του γάμου της...

Η Τζούλια Ρόμπερτς κρατά συχνά την προσωπική της ζωή άκρως ιδιωτική. Ωστόσο, η βραβευμένη ηθοποιός έκανε μια εξαίρεση με ανάρτησή της στο Instagram αυτό το Σαββατοκύριακο για να γιορτάσει την 18η επέτειο του γάμου της.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός δημοσίευσε μια χαριτωμένη selfie στην οποία ποζάρει με τον σύζυγό της, Ντάνι Μόντερ και τον φιλάει στο μάγουλο. Στη λεζάντα η ηθοποιός έγραψε: «18 χρόνια» #heckyes»

Η Ρόμπερτς και ο Μόντερ παντρεύτηκαν σε μία γαμήλια τελετή έκπληξη στο ράντσο της ηθοποιού στο Τάος στο Νέο Μεξικό το 2002. Περίπου 60 προσκεκλημένοι, μέλη των οικογενειών τους και φίλοι ταξίδεψαν στο σπίτι αυτό για να «γιορτάσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας», ανέφερε μια πηγή στο People.

Το ζευγάρι είχε συναντηθεί μόλις δύο χρόνια πριν, στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» με πρωταγωνιστές τη Τζούλια Ρόμπερτς και τον Μπραντ Πιτ.

Ο Ντάνι Μόντερ ήταν καμεραμάν στην ταινία.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ σπάνια κάνουν δημόσιες εμφανίσεις μαζί, αλλά νωρίτερα φέτος εθεάθησαν στο γκαλά του Σον Πεν και της οργάνωσης Community Organized Relief Effort.