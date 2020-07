Αθλητικά

Μια ξεχωριστή αμαζόνα στον ΑΝΤ1: από τη θεραπευτική ιππασία στην Παραολυμπιάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αθλήτρια με διπληγία διεκδικεί θέση στην Παραολυμπιάδα. Τι λέει στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" η Δήμητρα-Ελένη Παντεχάκη και η προπονήτριά της.