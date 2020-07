Οικονομία

Κομισιόν: πιο ήπια η ύφεση στην Ελλάδα το 2020

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την κρίση του κορονοϊού, κυρίως λόγω του αντίκτυπου στον τουρισμό.

Ζοφερές είναι οι "θερινές" οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις χώρες της ΕΕ το 2020 και το 2021, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Ελαφρώς ηπιότερη προβλέπεται, ωστόσο, να είναι η ύφεση το 2020 στην Ελλάδα, σε σχέση με τις προβλέψεις της Κομισιόν δύο μήνες πριν.

Σύμφωνα με τις “θερινές” οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, το 2020 προβλέπεται για την Ελλάδα ύφεση -9% του ΑΕΠ (έναντι -9,7% που ήταν η πρόβλεψη πριν από δύο μήνες). Η οικονομική ανάκαμψη το 2021 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 6% του ΑΕΠ (έναντι 7,9% που προβλεπόταν προ δύο μηνών), όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την κρίση του κορονοϊού, κυρίως λόγω του αντίκτυπου στον τουρισμό. Την υψηλότερη ύφεση στην ευρωζώνη το 2020 αναμένεται να καταγράψουν η Ιταλία (-11,2%), η Ισπανία (-10,9%), η Γαλλία (-10,6%), η Πορτογαλία (-9,8%) , η Ελλάδα (-9%), η Σλοβακία (-9%) και το Βέλγιο (-8,8%).

Στην ευρωζώνη η ύφεση το 2020 προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο το -8,8% του ΑΕΠ, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψη 6,5% του ΑΕΠ. Στην ΕΕ προβλέπεται το 2020 ύφεση -8,3% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ και ανάκαμψη 5,8% το 2021.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2020 θα είναι αρνητικός ( -0,5%), έναντι 0,3% στην ευρωζώνη και 0,6% στην ΕΕ. Το 2021 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται να ανέλθει στο 0,5%, έναντι 1,1% στην ευρωζώνη και 1,3% στην ΕΕ.

Αναλυτικότερα, η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία αναφέρει τα εξής:

“Tο ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την αρχή των μέτρων περιορισμού στα τέλη Μαρτίου.

Η μείωση του ΑΕΠ οφείλεται στη μείωση των επενδύσεων και στη μείωση των εξαγωγών, ενώ οι δημόσιες δαπάνες και η ιδιωτική κατανάλωση συνέβαλαν θετικά. Η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε πρώτα στον τομέα των υπηρεσιών, και σε μικρότερο βαθμό η βιομηχανία και ο γεωργικός τομέας, ενώ οι κατασκευές συγκράτησαν την ύφεση, πιθανώς λόγω της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ του τομέα τον Ιανουάριο. Ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων περιορισμού αναμένεται να γίνει πιο εμφανής το δεύτερο τρίμηνο με έντονη μείωση της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών.

Καθώς τα μέτρα κοινωνικής απόστασης χαλαρώνουν σταδιακά, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αρχίσει να ανακάμπτει, οδηγώντας σε μερική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης. Η ταχεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων που ανέρχονται περίπου στο 9,5% του ΑΕΠ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, αναμένεται να βοηθήσουν την εγχώρια ζήτηση σε κάποιο βαθμό. Αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αποτροπή των επιπτώσεων στην αγορά εργασίας καθώς και των εκτεταμένων πτωχεύσεων. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 9% το 2020 και να αυξηθεί κατά 6% το 2021.

Η ανάκαμψη των εξαγωγών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο τουρισμός και οι μεταφορές αναμένεται να χτυπηθούν σκληρά από την κρίση. Η συγκέντρωση του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες κάνει την Ελλάδα ιδιαίτερα ευάλωτη στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς καθώς ο COVID-19 έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας καθυστέρησαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο, λόγω των μέτρων προστασίας της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση αναμένεται να οδηγήσει σε σχετικά βραχυπρόθεσμη αύξηση της ανεργίας. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,6% (σε ετήσια βάση) το πρώτο τρίμηνο, αλλά μειώθηκαν κατά 0,8% και 0,6% (σε ετήσια βάση) τον Απρίλιο και τον Μάιο. Το επίπεδο των τιμών αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά το υπόλοιπο του έτους και μόνο το 2021 εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αυξάνεται μαζί με την οικονομική ανάκαμψη.”

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προβλέψεις της Κομισιόν έχουν έναν “αστερίσκο”, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί και ιδίως λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας γύρω από τα ταξίδια και τον αντίκτυπο στον ελληνικό τουριστικό τομέα. Το καλό σενάριο σχετίζεται με μια θετικότερη προοπτική της εσωτερικής ζήτησης, σε περίπτωση ταχύτερης βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.