Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: η ΝΔ έβγαλε από τη ναφθαλίνη τον κ. Καλογρίτσα

Ο πανικός της ΝΔ για οικονομία και γαλάζιο παρακράτος έβγαλε από τη ναφθαλίνη τον κ. Καλογρίτσα, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκαλύψεις του επιχειρηματία.

Εν μέσω πανικού για όσα συμβαίνουν στην οικονομία και ενοχής για τις αποκαλύψεις που αφορούν το παρακράτος, η ΝΔ έβγαλε από τη ναφθαλίνη τον κ. Καλογρίτσα, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

(1) Ο κ. Καλογρίτσας είναι αυτός τον οποίο η ΝΔ αποκαλούσε αναξιόπιστο και απατεώνα που προσπαθεί να πάρει άδεια τηλεοπτικού σταθμού, κάτι που δεν έγινε γιατί τον έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Μητσοτάκης μιλούσε ειρωνικά για τα «βοσκοτόπια» του κ. Καλογρίτσα και τον παρουσίαζε ως αναξιόπιστο, τώρα τον εμφανίζει ως τον πλέον αξιόπιστο και καλεί τους πολίτες να βοσκήσουν στα λιβάδια της αλήθειας του.

(2) Τι συμβαίνει πραγματικά με την υπόθεση που περιγράφεται; Πρόκειται για μια αστική διαφορά μεταξύ δύο ιδιωτών, δηλαδή για ανεξόφλητο χρέος 3 εκατομμυρίων του κ. Καλογρίτσα σε επιχειρηματικό όμιλο. Ο κ. Καλογρίτσας δεν επιστρέφει χρήματα που του καταβλήθηκαν για υπεργολαβία έργου και τώρα, εκ των υστέρων, ισχυρίζεται ότι τα χρήματα δόθηκαν για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Δικηγόρος του κ. Καλογρίτσα που υποστηρίζει αυτή τη γραμμή, είναι ο Αντρέας Λοβέρδος, που διώκεται για τη Νοβάρτις και του οποίου ο συνεργάτης εμπλέκεται στην υπόθεση του παρακράτους που αποκάλυψε ο κοριός της ΕΥΠ. Ο αντιπερισπασμός, πέρα από φθηνός, είναι εμφανής.

(3) Οι ισχυρισμοί του κ. Καλογρίτσα και του συνηγόρου του, κ. Λοβέρδου, για δήθεν εικονικά τιμολόγια 3 εκατ. ευρώ, απορρίφθηκαν από την ελβετική Δικαιοσύνη, που τον υποχρέωσε να καταβάλει τα χρήματα αυτά στη CCC.

(4) Παρά τους όψιμους ισχυρισμούς του κ. Καλογρίτσα και του συνηγόρου του κ. Λοβέρδου για δήθεν εικονικά τιμολόγια και εικονικό έργο, ισχυρισμοί που απορρίπτονται από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, ο ίδιος ο κ. Καλογρίτσας τον Οκτώβριο του 2016, έναν μήνα δηλαδή μετά που κηρύχθηκε έκπτωτος από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, μέσω της εταιρίας του επιβεβαίωνε τη συμμετοχή του στο κατασκευαστικό έργο ως υπεργολάβος, όπως προκύπτει από email της εταιρίας του προς τη CCC, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.

(5) Ο κ. Καλογρίτσας ισχυρίζεται μέσω του κ. Λοβέρδου στη μήνυσή του ότι δήθεν με «εντολή Παππά» δόθηκαν τα 3 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία της εφημερίδας Documento. Η εφημερίδα Documento, όπως προκύπτει, δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 από τον κ. Καλογρίτσα. Την περίοδο εκείνη ωστόσο, τα χρήματα αυτά παρέμεναν δεσμευμένα - ως εγγυητική επιστολή για τον διαγωνισμό για τις άδειες - υπέρ του Δημοσίου ως τον Ιανουάριο του 2017. Όταν εντέλει τον Γενάρη του 2017 αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες, μετά την απόφαση του ΣτΕ, άρα και τα 3 εκατ. ευρώ του κ. Καλογρίτσα, εκείνος είχε ήδη αποχωρήσει από την έκδοση της εν λόγω εφημερίδας.

(6) Επί τέσσερα χρόνια, η ΝΔ υποστήριζε πως ο κ. Καλογρίτσας πήρε δάνεια από την Τράπεζα Αττικής με τη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνει κανάλι. Τώρα, ξαφνικά, το αφήγημα άλλαξε και υποστηρίζει πως τα πήρε από ιδιώτη; Άρα, τόσα χρόνια έλεγε ψέματα η ΝΔ; Ακόμα και αν δεχθούμε ότι όντως πήρε χρήματα από ιδιώτη, κάτι που είναι αντικείμενο δικαστικής διαμάχης, τότε γιατί είναι μεμπτό αυτό για τη ΝΔ και όχι ότι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα χρηματοδοτήθηκε και μάλιστα από την ίδια offshore που χρηματοδοτήθηκε και η εταιρία της συζύγου του Πρωθυπουργού;

(7) Η ΝΔ κάνει πολιτική αξιοποιώντας όσα αναφέρουν μεταξύ τους κάποιοι αντίδικοι σε αγωγές, τα οποία ως γνωστόν δεν μπορεί να είναι όλα αληθή. Είναι σαν να κάνει πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση όσα έχει πει σε αγωγή του κάποιος για τον Μητσοτάκη. Έτσι θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση; Αυτά που αποκαλύπτονται για το παρακράτος όμως, δύο μέρες τώρα, δεν είναι ισχυρισμοί σε κάποιες αγωγές αλλά επίσημες καταγραφές της ΕΥΠ που αποδεικνύουν ανατριχιαστικά πράγματα και εμπλοκή υπουργών της ΝΔ στο παρακρατικό κύκλωμα.

(8) Το σίγουρο είναι πως όταν οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εντόπισαν ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν πληρούσε τους όρους, τον απέκλεισαν από τον διαγωνισμό, διαψεύδοντας τους τότε ισχυρισμούς της ΝΔ για δήθεν «κόκκινο» κανάλι και καναλάρχη. Τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Καλογρίτσα δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ίσως να τις γνωρίζουν καλύτερα τόσο ο οικογενειακός συνέταιρος του και υπουργός, κ. Θεοδωρικάκος, όσο και άλλοι υπουργοί του Κ. Μητσοτάκη.