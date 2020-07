Κοινωνία

Χειροπέδες σε καθηγητή που είχε σχέση με μαθήτριά του

Σάλος σε σχολείο της Αθήνας. Ο 44χρονος που φέρεται να αποπλάνησε 15χρονη, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Πώς αποκαλύφθηκε η σχέση τους.

Συνελήφθη 44χρονος καθηγητής Γυμνασίου σε περιοχή των νοτίων προαστίων, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με 15χρονη μαθήτριά του.



Προηγήθηκε καταγγελία της μητέρας της 15χρονης στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία ανέφερε ότι είδε την κόρη της να συναντά τον καθηγητή της εκτός σχολείου.



Στη συνέχεια συνελήφθη ο 44χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πατέρας δύο παιδιών.