Πολιτική

Μητσοτάκης: από μένα θα μάθετε για τον ανασχηματισμό!

Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις, την συνομιλία του με τον Ταγίπ Ερντογάν και το ενδεχόμενο δεύτερου κύματος κορονοΐού...

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας “έδειξε” ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΙ ενώ για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού απάντησε: "Δεν είναι της στιγμής να γίνουν οι αλλαγές και όταν είναι θα το μάθετε από μένα. Όταν κρίνω ότι θα υπάρξει ανάγκη να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αυτές θα γίνουν".

Την ίδια ώρα, αφήνοντας ανοικτό και εξαρτώμενο από τα αποτελέσματα της έρευνας της Δικαιοσύνης το αν η κυβερνητική πλειοψηφία θα ζητήσει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον Νίκο Παππά, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για τον στενό του συνεργάτη επισημαίνοντας ότι οι διαδρομές εκατομμυρίων για την χειραγώγηση του τηλεοπτικού τοπίου θα μπουν στο μικροσκόπιο φορολογικών και δικαστικών αρχών.

“Υπάρχει ζήτημα όταν ο κ. Τσίπρας δεν δίνει επαρκείς εξηγήσεις για τον στενό του συνεργάτη... Την οφείλει στους πολίτες. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ο Παππάς λειτουργούσε μόνος. Είναι μονόδρομος η αποπομπή του, αλλά αυτό αφορά τον κ. Τσίπρα...” δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Έμπρακτη αποκλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων

Θα υπερασπιστούμε την ακεραιότητα μας αλλά τον λόγο έχει η διπλωματία, είπε ο πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά και ζήτησε έμπρακτη αποκλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων.

«Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, που είναι αδιαμφισβήτητα, με όποιο τρόπο κριθεί κατάλληλος. Επιμένω στη διπλωματική επίλυση. Προχωράει ο φράχτης στον Έβρο» πρόσθεσε.

Σχετικά με το τηλεφώνημα με τον Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως δεν προέκυψε από την διαμεσολάβηση της Μέρκελ, αλλά υπήρχε πρόθεση από μέρους του για διάλογο και επίλυση. «Είχα ενημερώσει την καγκελάριο. Δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές, ούτε διαιτητές».

Στοχευμένα lock downs σε περίπτωση δεύτερου κύματος κορονοϊού

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας του κορονοϊού θα αντιμετωπιστεί με στοχευμένα lock downs. Έδειξε προβληματισμένος για τα πανηγύρια και τον συνωστισμό και αποκάλυψε ότι μελετάται να αρθεί ο περιορισμός των τεσσάρων ατόμων ανά τραπέζι στην εστίαση.

“Δεν θα υπογράψω συμβόλαιο με το μέλλον αλλά εκτιμώ ότι σε γενική καραντίνα δεν θα πάμε, δεν το αντέχει η οικονομία, σε στοχευμένες κινήσεις θα πάμε. Δικαιωθήκαμε στο άνοιγμα σχολείων, η μόνη περίπτωση να κλείσουν τα πάντα θα είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο μεγάλο κύμα επιδημίας”, τόνισε.