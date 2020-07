Κοινωνία

Τραγωδία στο Μάτι: “Όχι” του Εισαγγελέα στο αίτημα για κακουργηματική δίωξη

«Όχι» σε κακουργηματική δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο για για την φωτιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 102 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Αρνητική απάντηση έλαβε, από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2018, στο αίτημά του να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για κακούργημα σε κάποιους από τους 20 κατηγορουμένους για πλημμεληματικές κατηγορίες στην υπόθεση.

Ο εισαγγελέας, Κώστας Σπυρόπουλος, ο οποίος μελέτησε το αίτημα του ανακριτή για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα της κακουργηματικής έκθεσης σε κίνδυνο κατά εμπλεκομένων κυρίως από την Πυροσβεστική, κρίνει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί αυτή η κατηγορία, καθώς απαιτεί δόλο, υπό την έννοια της αποδοχής του δράστη του ενδεχόμενου θανατηφόρου αποτελέσματος.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε βάρος μελών της Πυροσβεστικής προϋποθέτει πως τα εμπλεκόμενα μέλη του Σώματος είχαν αποδεχθεί ως ενδεχόμενο των ενεργειών τους τον θάνατο ανθρώπων, κάτι που ο κ. Σπυρόπουλος κρίνει πως δεν προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης. Μάλιστα, κατά τον εισαγγελέα, στη δικογραφία υπάρχουν καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν για αγώνα που έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου, με αυτοθυσία, να τους βγάλουν από τις φλόγες. Πολλοί, δε, αναφέρονται στον κίνδυνο που αντιμετώπισαν τα μέλη της Πυροσβεστικής μέσα στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας επισημαίνει, επίσης, πως για κάποιους από εκείνους που περιλαμβάνονταν στο αίτημα του ανακριτή η πυρκαγιά στο Μάτι, που κόστισε 102 ζωές, σήμανε το τέλος της καριέρας τους.

Το αίτημα του ανακριτή υποβλήθηκε πριν λίγες ημέρες με την επίκληση νεότερων στοιχείων που συνέλλεξε ο δικαστικός λειτουργός. Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες, στον σχετικό φάκελο που διαβίβασε στην Εισαγγελία περιλαμβάνονταν κάποιες καταθέσεις και μία πραγματογνωμοσύνη, στοιχεία που φαίνεται να ήταν ήδη στους εισαγγελείς που διενήργησαν την προκαταρκτική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά, πριν ακόμα ασκήσουν την ποινική δίωξη.