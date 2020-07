Life

Μουσικό φεστιβάλ με... αποστάσεις

Το πρώτο Μουσικό Φεστιβάλ με κανόνες κοινωνικής απόστασης σχεδιάζεται τον Αύγουστο στη Βόρεια Ιρλανδία

Με πολλές live εκδηλώσεις να ακυρώνονται και επιχειρήσεις να ανοίγουν αργά εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοινώθηκαν σχέδια για το πρώτο κοινωνικά απομακρυσμένο Μουσικό Φεστιβάλ.

Το Unlocked πρόκειται να διεξαχθεί τον Αύγουστο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Με διοργανωτές την ομάδα του Stendhal Festival, το Unlocked θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά μέτρα υγιεινής και κοινωνικής απόστασης για να αποτραπεί η εξάπλωση νέων κρουσμάτων COVID-19.

Το Φεστιβάλ δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση από την κυβέρνηση, αλλά προς το παρόν προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο Ballymutty Cottage Farm από 21 έως 22 Αυγούστου και 28 έως 29 Αυγούστου, με χωρητικότητα 500 έως 1.000 ατόμων άνω των 21 ετών.

Οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εισιτήρια για διαμονή σε κάμπινγκ το Σαββατοκύριακο και εκτός του κάμπινγκ, με τον ιστότοπο της εκδήλωσης να παρουσιάζει μια περιοχή κάμπινγκ όπου αυστηρά δύο άτομα από το ίδιο νοικοκυριό ή από το ίδιο κοινωνικά προστατευμένο περιβάλλον να μπορούν να μοιραστούν μια σκηνή. Στις περαιτέρω προφυλάξεις περιλαμβάνονται έλεγχοι θερμοκρασίας κατά την είσοδο και αποστάσεις στις σειρές και στο κάμπινγκ.

Παρ΄ότι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες, τα εισιτήρια για το Unlocked διατίθενται από τις 4 Ιουλίου στον επίσημο ιστότοπο του Φεστιβάλ.