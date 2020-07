Life

Κορονοϊός: “Πυρά” εξαπέλυσε ο Τομ Χανκς εναντίον όσων δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας

Τι είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος ξεπέρασε την περιπέτεια με τη νόσο COVID-19, για όσους δεν τηρούν τα μέτρα προφύλαξης.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Τομ Χανκς, ο οποίος ανέρρωσε μετά τη μόλυνσή του με κορονοϊό νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι δεν σέβεται ιδιαίτερα όσους αρνούνται να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού όπως η χρήση της μάσκας σε δημόσιο χώρο.

Ο Χανκς και η σύζυγός του, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρίτα Γουίλσον, αποκάλυψαν τον Μάρτιο ότι είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό όσο βρίσκονταν στην Αυστραλία για τα γυρίσματα μιας ταινίας.

"Τουλάχιστον τρία βασικά πράγματα μπορεί να τα κάνει ο καθένας, αν επιλέξει να τα κάνει", δήλωσε ο 63χρονος Χανκς σε πρόσφατη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Ρόιτερς. "Φοράτε μάσκα, πλένετε τα χέρια σας, τηρείτε την κοινωνική αποστασιοποίηση. Αν δεν τα κάνετε αυτά δεν τρέφω και πολύ σεβασμό για εσάς".

Ο Χανκς, ο οποίος έχει βραβευτεί δύο φορές με Όσκαρ, μια για την ταινία "Φιλαδέλφεια" και μια για τον "Φόρεστ Γκαμπ", συνέκρινε τα προστατευτικά μέτρα με τα μέτρα που παίρνουν οι οδηγοί στο τιμόνι για να είναι ασφαλείς.

"Αν οδηγείς αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιείς το φλας, να μην τρέχεις υπερβολικά και να αποφεύγεις τους πεζούς", είπε.

"Είτε μας αρέσει είτε όχι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί", πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη των χωρών ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού και θανάτων από covid-19.

Λόγω της πανδημίας, η νέα ταινία του Χανκς με τίτλο "Greyhound" θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Apple TV+ από την Παρασκευή αντί να προβληθεί στους κινηματογράφους.

Πολλές κινηματογραφικές αίθουσες σε όλον τον κόσμο παραμένουν κλειστές για να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού.