Πολιτική

Γεννηματά: το ΚΙΝΑΛ ασπίδα για τη Δημοκρατία, στήριγμα στην κοινωνία

Τι δήλωσε η Φώφη Γεννηματά στην πρώτη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής για το συνέδριο της νεολαίας του Κινήματος.

Με εισήγηση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η πρώτη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής για το συνέδριο της νεολαίας του Κινήματος.

Η κ. Γεννηματά εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη νέα γενιά για να παλαίψει τις ιδέες της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας που προωθεί το Κίνημα Αλλαγής, λέγοντας ότι η πολιτική δεν είναι ένα reality show με παίχτες που αλλάζουν ιδεολογίες και απόψεις. «Αν οι πολιτικές μεταγραφές έχουν γίνει η κανονικότητα μας, τότε η ηθική στην πολιτική θα πρέπει να γίνει η επανάστασή μας.

Η νεολαία του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να γίνει η αιχμή του Κινήματος, η γροθιά του απέναντι σε κάθε συστημική λογική. Θέλω να το πάρετε πάνω σας. Να δώσετε τη μάχη των ιδεών. Σας πιστεύω και σας εμπιστεύομαι. Θέλω να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε άλλον δρόμο, παρά να γίνουμε ξανά ένα πραγματικό Κίνημα νέας Αλλαγής. Νέας πνοής. Νέων αμφισβητήσεων. Νέων συγκρούσεων. Νέων αιτημάτων. Ακόμη και νέας αισθητικής, που θα αγκαλιάσει και θα φέρει στην επιφάνεια την ατζέντα τού αύριο. Εσείς είστε το κίνημα της Νέας Αλλαγής», υπογράμμισε.

Ακόμη, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις για τα προοδευτικά κόμματα και υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η παγκοσμιοποίηση έβαλε την οικονομία στο επίκεντρο και τον άνθρωπο στο περιθώριο αλλά σήμερα η πανδημία ανατρέπει τα πάντα. «Η επιστροφή της Σοσιαλδημοκρατίας είναι η απάντηση σε όλους όσους σας θέλουν αμέτοχους, σε όσους προσπαθούν να σας πείσουν ότι η συμμετοχή και η κινητοποίηση είναι περιττές. Εκεί επενδύει η συντήρηση, αλλά δεν θα τους περάσει», τόνισε.

Επίσης, μίλησε για τη συμπλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, επισημαίνοντας «σημαίνει πελατειακό κράτος, αδιαφάνεια. Τράπεζες που στηρίζουν τους ισχυρούς και όχι τους μικρομεσαίους, για τους εργαζόμενους μισή δουλειά, μισός μισθός, για τους αγρότες αδιαφορία, για τις συντάξεις νέα καθυστέρηση». «Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ, ανάχωμα στη συντήρηση, ασπίδα για τη Δημοκρατία, στήριγμα στην κοινωνία», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.