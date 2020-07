Αθλητικά

Super League: μάχη “δικεφάλων” για τη δεύτερη θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο της βαθμολογίας της Super League μιας και πρόκειται για τη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η διεκδίκηση της 2ης θέσης στην Super League, που οδηγεί στα προκριματικά του νέου Champions League. Οι παίκτες του Μάσιμο Καρέρα εκμεταλλεύθηκαν τις «γκέλες» του ΠΑΟΚ και τον προσπέρασαν στην βαθμολογία, έχοντας πλέον, πλεονέκτημα δύο βαθμών.

Προβάδισμα που θα επιδιώξουν να διατηρήσουν, υποδεχόμενοι τον ΟΦΗ, που μπορεί βαθμολογικά να είναι αδιάφορος ουσιαστικά, αλλά παίζει ανοικτό ποδόσφαιρο σε κάθε ματς και οι παίκτες του Γιώργου Σίμου, προσπαθούν σε κάθε παιχνίδι για το καλύτερο δυνατό, όπως φάνηκε και στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (2-2).

Από την πλευρά του, ο «δικέφαλος του βορρά», υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, που επίσης δεν έχει ουσιαστικό στόχο. Πλην όμως, οι παίκτες του Γιώργου Δώνη, καταθέτουν στο γήπεδο τον καλύτερο εαυτό τους, προσπαθώντας να εφαρμόσουν τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Ελληνα τεχνικού, ο οποίος μετά το τέλος των play off θα αποτελέσει παρελθόν για το «τριφύλλι». Το κίνητρο είναι με την πλευρά του ΠΑΟΚ, ωστόσο η εικόνα της ομάδας αγγίζει τα όρια της απογοήτευσης, γεγονός που θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους οι γηπεδούχοι, προκειμένου να παραμείνουν «ζωντανοί» στην διεκδίκηση της 2ης θέσης.

Τέλος, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, είναι το λογικό φαβορί στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αρη, που στα τελευταία παιχνίδια, παρατάσσεται με πολλές και σημαντικές ελλείψεις. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να διατηρήσουν το αήττητο τους στην διοργάνωση.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Τετάρτη 8 Ιουλίου

19:15 Αρης-Ολυμπιακός

21:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

21:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ

Η βαθμολογία (Σε 32 αγώνες)

Ολυμπιακός 82 64-12 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ--

ΑΕΚ 62 54-28 ΠΑΟΚ 60 57-29 Παναθηναϊκός 51 38-27 Άρης 38 45-46 ΟΦΗ 36 40-47

Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών.