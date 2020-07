Πολιτική

Πολιτικός “σεισμός” από τις καταγγελίες Καλογρίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτικό σεισμό διαρκείας προκαλούν οι καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για υπόγειες κινήσεις και εικονικές συναλλαγές...

Απαντήσεις για το ποιος κρύβεται πίσω από την κωδική ονομασία White Porsca, αλλά και το εάν το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε τις μεθοδεύσεις που αποδίδει στον Νίκο Παππά ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, αναφορικά με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, ζητεί η Νέα Δημοκρατία.

Δίπλα στο «μαγαζί», το White House, τον Ν. Παππά, τον κολλητό εργολάβο, το Documento, τον κ. Βαξεβάνη, τις εικονικές συναλλαγές, τα εκατομμύρια που αλλάζουν χέρια, τους κυπριακούς αριθμούς λογαριασμών, έχουμε σήμερα και κάποια "White Porsca". Ποια είναι η "άμωμη ύπαρξη" από την οποία ξεκινούσαν όλα; Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό τον κωδικό; Για όλα αυτά, που είναι σαν να βλέπεις μαφιόζικη ταινία, αναμένουμε τις απαντήσεις του κ. Τσίπρα, τονίζει η ΝΔ.

Σκοτεινή υπόθεση χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” δήλωσε ότι τα γεγονότα είναι συντριπτικά. “Ζητάμε ο κ. Τσίπρας να δείξει μια γενναιότητα, να ξεχωρίσει τη θέση του από τον κ. Παππά. Να πάρει θέση” σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: “Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αλλά εγώ περιμένω πολιτικές απαντήσεις”.

"Όταν ακούω όλες αυτές τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα έχω την αίσθηση ότι παρακολουθούμε κάποια μαφιόζικη ταινία", τόνισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”. “Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις και για το παραδικαστικό κύκλωμα και για το ρόλο του συγκεκριμένου πρώην υπουργού και δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής πρωτοφανών και θεσμικών παρεμβάσεων. Τίθεται και ένα ευρύτερο ζήτημα γιατί που αφορά τη λειτουργία του κράτους, τη διάκριση των εξουσιών” δήλωσε η κα Κεραμέως.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας στη μήνυσή του "καρφώνει" την τότε κυβέρνηση και το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Παππά, ότι κινούσαν υπόγεια τα νήματα για να ελέγξουν το τηλεοπτικό τοπίο. Το σχέδιο, σύμφωνα με τον Χρήστο Καλογρίτσα, περιελάμβανε εκτός από τον ίδιο και έναν λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό που μέσω μιας αφανούς εταιρείας θα συμμετείχε στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και θα έδινε αρχικά τα 3 εκατομμύρια ευρώ της εγγυητικής επιστολής.

Η αφανής εταιρεία είχε συσταθεί το 2016 με πρωτοβουλία, υπό την εποπτεία και υπό τον συντονισμό της κατά τον οικείο χρόνο Κυβέρνησης (την οποία στην επικοινωνία τους αποκαλούσαν "White House") και ιδία του αρμόδιου Υπουργού της, κ.Νικόλαου Παππά και η οποία (αφανής εταιρεία) σκοπό είχε τη συμμετοχή της στον διενεργηθέντα το καλοκαίρι του 2016 Διεθνή Διαγωνισμό για την κατακύρωση άδειας παρόχου εκπομπών εθνικής εμβέλειας.

Πλέον ο Χρήστος Καλογρίτσας βρίσκεται σε αντιδικία με τον λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό με τα αρχικά CCC. Στενός συνεργάτης του, σε ένορκη βεβαίωσή του αφήνει αιχμές ότι η τότε Κυβέρνηση αν και γνώριζε την αλήθεια, δεν στήριξε τον Έλληνα επιχειρηματία. "Έχω την ηθική υποχρέωση απέναντι στην οικογένεια Καλογρίτσα να διαψεύσω όλα τα κακόβουλα, ψευδή, συκοφαντικά και δυσφημιστικά καθοδηγούμενα δημοσιεύματα της λάσπης και της παραπληροφόρησης που η τότε κυβέρνηση ενώ γνώριζε την αλήθεια επέλεξε να μην διαψεύσει αλλά προτίμησε βολικά για τους δικούς της λόγους να την παρασιωπήσει ότι δήθεν η επένδυση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με «βοσκοτόπια» και με «δανεικά» από την τράπεζα ATTICA BANK" τονίζει ο σύμβουλος επιχειρήσεων Κυριάκος Τόμπρας.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας καταγγέλλει ότι η λιβανέζικη εταιρεία δεν κατέβαλε το υπόλοιπο μέρος της συμφωνίας που έφτανε συνολικά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα η δική του εταιρεία να υποστεί οικονομική καταστροφή. Επιπλέον, καρφώνει και πάλι τον Νίκο Παππά, ότι με πρωτοβουλία του τα 3 εκατομμύρια ευρώ κατέληξαν όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας στην εφημερίδα DOCUMENTO.