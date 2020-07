Πολιτική

Βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ: ένας χρόνος κυβέρνησης ΝΔ, όλα ανάποδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης από τη ΝΔ...

Βίντεο για τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης από τη ΝΔ ανάρτησε στο διαδίκτυο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τίτλος του νέου βίντεο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι: "Ένας χρόνος κυβέρνησης ΝΔ, όλα ανάποδα".

Δείτε το: