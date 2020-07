Κοινωνία

28 κιλά κοκαΐνη με σφραγίδα “555” στην Αθήνα (βίντεο)

Η αξία των ναρκωτικών που φέρουν σφραγίδα παγκόσμιων καρτέλ ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Βίντεο της ΕΛΑΣ από τον εντοπισμό της κοκαϊνης.

Συνολικά 28 κιλά κοκαΐνης, αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, που παρήχθησαν από καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και έφεραν πάνω τη γνωστή σφραγίδα των καρτέλ «555», εντοπίστηκαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε κρύπτη αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις Έλληνες, οι οποίοι φέρονται να εισήγαγαν στην Ευρώπη - και κατ' επέκταση στην Ελλάδα - μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική.

Για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους προηγήθηκε κατάλληλη ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωση χώρων, στοιχείων ατόμων και δημιουργία ατομικού «προφίλ» (profiling), ενώ πιστοποιήθηκε η δράση τους στην εισαγωγή και μεταφορά από την Ολλανδία μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή της στη χώρα μας. Ακολούθησε η αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε ο ένας Έλληνας να μεταφέρει, για λογαριασμό του συνεργάτη του, επιμελώς κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κρύπτες) στα κάτω και πλαϊνά μέρη αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του, 24 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 28 κιλών.

Σημειώνεται ότι, οι συσκευασίες ήταν περιτυλιγμένες εσωτερικά με ειδικό καρμπόν προς αποφυγή εντοπισμού από συσκευές ανίχνευσης, ενώ το λογότυπο «555» πιστοποιεί ότι πρόκειται για υψηλής καθαρότητας κοκαΐνη, παρασκευασμένη σε χώρα στην Λατινική Αμερική. Επιπρόσθετα, κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν ακόμα Έλληνες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, για τους οποίους η εμπλοκή τους στην υπόθεση εξετάζεται.