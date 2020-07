Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ευτυχίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα, στο οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν ένας άνδρας και ένα παιδί, εκκενώθηκε εγκαίρως.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιά διεξάγουν οι Αρχές.